與現實妥協 緬甸前民主抗議人士參選爭取翁山蘇姬席次

法新社今天(23日)報導，緬甸國會議員候選人覺覺兌(Kyaw Kyaw Htwe)，過去曾因為支持民主活動而遭到軍政府長期囚禁，如今他正在由軍政府掌控、從28日展開的國會選舉爭取選票，試圖取得緬甸最著名政治犯翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)當年的席次。

對於60歲的覺覺兌來說，競選這位被罷黜的諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)得主的選區並非背叛原則，而是在這個飽受分裂所苦的國家作出的妥協。

這位人民黨(People's Party)候選人，被親友和支持的選民暱稱為「馬基」(Marky)。他表示，「我們並不預期整個國家在選後就會布滿黃金」，「只有當國家穩定，我們才能有其他機會逐步前進」。

喚回選民對政治的關心

緬甸軍方在2021年發動政變，推翻了翁山蘇姬政府，宣稱她以壓倒性票數贏得的勝選舞弊，解散了她的政黨，導致國家陷入內戰。

如今緬甸軍政府已安排舉行新的選舉，並承諾恢復民主。

但許多國際觀察家認為，這只不過是為軍事統治重塑形象而已。軍政府對批評這場選舉的人展開打壓，最高可能判處10年徒刑。

馬基曾與翁山蘇姬共同參與1998年的支持民主抗議活動，挑戰前軍事獨裁者尼溫(Ne Win)的統治，這讓他一舉成名。

當時士兵對群眾開槍造成大約3千人死亡，翁山蘇姬也被迅速帶走軟禁，而馬基也開始了他總共約15年牢獄監禁的第一階段。

當初在翁山蘇姬執政時期，緬甸充滿民主樂觀熱潮，民眾情緒高漲。

但如今在仰光(Yangon)南部2小時車程的高穆(Kawhmu)，馬基正努力對抗民眾的漠不關心。這裡是翁山蘇姬過去的選區。

他表示，自從翁山蘇姬被拘留以來，這裡的人們就對政治漠不關心。「近來政治已經不復存在。所以我們必須努力讓它重回正軌」。

馬基的競選與其說放在政策上，不如說是呼籲人們重新投入選舉政治—儘管是在軍方的條件下。

對馬基的志工來說，這是一種緩慢而且乏味的工作，往往只有少數選民會和他們交談。

馬基說，「現在參與政治被視為犯下罪過」。

緬甸的政治始終離不開和軍方打交道，在緬甸獨立後的大多數時間，軍方都直接統治這個國家。

即使是在2011年起、翁山蘇姬獲釋並贏得文人政府職位的10年民主解凍時期，仍有四分之一的國會席次和關鍵的內閣職位是保留給軍方。

翁山蘇姬的兒子阿里斯(Kim Aris)表示，任何要投入選戰來抹去他母親在2020年所獲授權的人，都是被愚弄了。

旅居英國的阿里斯說，「有些人只是迷失了方向」，「這和自由公平實在相距甚遠，任何竟然還願意參與其中的人，根本就是在自我欺騙」。(編輯:柳向華)