與環保站有約 上班族回收當運動

高雄慈濟「新興環保教育站」，外觀很像車庫，特地選擇從下午1點開始做回收，就是希望讓上班族也能利用時間做環保。車庫環保站成立5年，吸引不少民眾前來做回收，民眾都說，來這裡比去健身房健身好，除了可以做回收當運動，也能行善愛地球。

每天下午1點鐵門準時打開，猶如車庫般的環保站開始運作。

環保志工 王瓊雲：「不會風吹日晒，大家都做得很歡喜。」

環保志工 吳翠妹：「這個時段配合師兄收環保進來，我們配合來做，犧牲一點點的午休(時間)沒有關係。」

慈濟志工 趙甲靜：「每天下午(一樓)分類的部分是，1點到下午4點，二樓就是整天。」

高雄新興環保教育站成立約5年，除了二樓塑膠袋回收專區，一樓的分類區選在下午一點開始，讓上班族也能有時間做回收。

環保志工 王陳美春：「很適合我的時間，早上要上班，(中午)這空檔時間來利用，做環保。」

慈濟志工 吳仲崙：「讓大家有一個地方，發揮我們的功能，不然你窩在家裡，沒事做，來這裡(回收)兼運動。」

不僅社區民眾做得歡喜，許多上班族也覺得做回收比去健身房好，來這裡不僅邊做邊運動，還能行善一舉多得。

