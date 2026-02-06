與環保站為鄰 送貨員退休載回收

公司就在慈濟環保站對面，幾乎天天看到志工投入資源回收，沒想到他退休之後，就加入環保志工的行列。而且還發揮專長，開環保車，一起認識高雄志工、林金柱，這位草根菩提。

正當別人午休時，66歲林金柱卻開著環保車出門收回收環保志工 林金柱：「我都出去收(回收)點，回收回來給他們分類，因為他們欠缺司機啦。」

慈濟志工 黃碧珍：「感恩金柱師兄，退休後 來做我們的環保志工，幫我們開車，因為我們新興區男眾開車較少，希望以後可以邀約更多人，一起來幫忙開車。」

「星期一 星期二 星期三，我剛剛已經出去收三間回來，現在就剩兩三間而已。」

林金柱原是送貨員，公司正巧在慈濟環保站對面，長年看年老志工做環保精神感動，於是他一退休就來報到

環保志工 林金柱：「很佩服啊，到他們那個年齡 不知道有沒有辦法，看他們這樣做很厲害，上班是賺錢 打拚，這個是做快樂的 這沒負擔啦。」

慈濟志工 簡玉柱：「他都利用星期一到星期五中間，來到這邊，都靜靜做 很認真一直做。」

不僅天天來慈濟做回收，林金柱也會去社區學校當志工，他說能做就是福，行善的退休生活，讓他日日踏實。

