與瓦斯爐無關！北市大安惡火情侶雙亡 起火真相出爐

2026年1月31日，台北市大安區光復南路一棟住宅大樓火警，兩名10樓住戶救出時沒有生命跡象，送醫搶救後，於晚間23時14分宣告不治。讀者提供



台北大安區一棟大樓昨晚傳出火警，一對情侶倒臥浴室，被救出時皆已無呼吸心跳，送醫不治。火調人員今（2/1）重返現場調查，初步研判是電線打結起火釀禍，與先前發現的卡式瓦斯爐無關。

據了解，死者許女（55歲）為屋主，離婚多年，女兒出嫁未同住，兒子在超商工作，昨天休假外出訪友，逃過死劫。得知噩耗後，驚嚇過度，暫無法說明家中情況。

許女的男友邱男（61歲）從事養蜂工作，平時與弟弟一家同住，時常會來女友家拜訪，兩人感情算不錯，未料雙雙喪身火窟。

昨晚8時33分，消防局獲報指光復南路某大樓發生火警，即派出21輛消防車、5輛救護車、67名人員到場灌救，現場是一棟12層樓RC建築物，10樓起火，火勢於9時18分順利撲滅。

警消清理火場時發現，邱男與許女躲進臥房浴室，仍被濃煙嗆昏，已無生命跡象，分送台北醫學大學附設醫院及國泰醫院救治，仍回天乏術。

現場燃燒面積約50平方公尺，火調人員今重返勘驗，起初因為積水，難判定起火點，排除積水後，發現多條燒焦融化的電線，初步研判是電線打結走火，與卡式瓦斯爐無關，也未有人為縱火的跡象。至於邱男與許女死因仍待進一步釐清。

