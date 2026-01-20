與田中千繪演母子 29歲施柏宇再扮高中生當媽寶：有被呵護的感覺

施柏宇在懸疑恐怖電影《立入禁止：梧枝鎮凶宅》與田中千繪首次合作扮演母子，除了再扮演高中生，還得學日文，只會簡單五十音的他特別謝謝田中千繪，「千繪姐很幫忙，我的台詞都是她教我的，讓我有被媽媽呵護的感覺。」

29歲的施柏宇再扮高中生，直呼壓力大，一開始還詢問導演：「我可不可以演長大後的？」但被導演嫌不夠滄桑，反倒與邱偲琹的高中生扮相一點都不違和。他覺得最困難的莫過於要在短短篇幅中，把角色小時候的狀態完整交代，還要維持青春感，因此他很感謝劇組的幫忙，尤其是導演細心注意到每個演員的狀況。

廣告 廣告

片中施柏宇得以日文和田中千繪對話，事前雖有找老師學台詞，但講話速度偏慢且不夠口語，田中千繪還幫他將日文台詞口語化，並分段錄下語音，讓他能提前準備。

《立入禁止：梧枝鎮凶宅》施柏宇和田中千繪飾演母子。（圖／飛行圓影業提供）

不過田中千繪第一次在劇中有著高中生的兒子，她分享：「我雖然生不出柏宇這麼大的兒子，但我朋友的小孩已經20歲，我是可以生出高中生的，周遭也有這樣的小朋友可以參考。」被問及想不想生出施柏宇這樣的小孩？她說：「有這麼帥的兒子當然好。」不過電影中施柏宇是媽寶，有事就找媽媽幫忙處理，「愛媽媽的兒子我喜歡，老了可以陪伴我，但千萬不能是媽寶。」

田中千繪先前也看過《夏日最後的秘密》，對主演的施柏宇相當好奇，合作後對他的印象是「很認真，有看到自己年輕的樣子」。且施柏宇有講日文的壓力，田中千繪過去同樣也有說中文的壓力，所以特別感同身受，「拍戲認真揣摩是好事，有時候反而要放輕鬆，因為自在點，反而更好。」

《立入禁止：梧枝鎮凶宅》籌備三年多，由導演李世偉自編自導，故事描述一群命運與梧枝鎮沈宅血案糾結在一起的人們，因為未知力量的驅使，在血案發生18年後，再次回到了同一個地方，被迫面對自己的宿命和因果。集結鍾瑶、范逸臣、田中千繪、施柏宇、邱偲琹、陳漢典、林逸欣、田士廣、鄭平君、伊正、康茵茵、李亮瑾等演員。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導