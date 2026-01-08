與男友同睡、睡眠品質更差？研究指出：女生與狗狗同睡，睡眠品質提高47%！

【文／Beauty美人圈．Letisha】

睡不好，已成為現代多數人的困擾！壓力、不規律的作息等都可能是影響睡眠的原因，不過日前有個研究指出，女性與狗狗同床共眠後的睡眠品質甚至高於跟男性伴侶同睡，不僅睡得更深層、安心，睡眠也不再片段化，一起來看看這個有趣的研究！

女性在男性身邊其實睡不好！最佳睡伴是狗狗？

女生的最佳「小被被」居然是狗狗？根據美國卡尼休斯學院的一項研究發現，調查近千位的美國女性，其中55%表示會與至少一隻狗狗同床，且相比男性伴侶、貓咪，女性與狗狗同床能睡得更好、更深層。

為什麼女生跟狗狗一起睡，反而睡得更好？

根據研究，女性與狗狗同眠更安穩的原因在於狗狗影響睡眠的程度較低，夜間大約有75%時間都待在床上，作息與人類相對同步，且帶來更多的安全感，讓人感到放鬆、緩解焦慮，進而提升睡眠品質；而男性伴侶的鼾聲、喜愛夜間活動的貓咪，都會影響到睡眠品質，睡得相對不安穩。

與女生相反！男生反而睡得更好？

有趣的是，根據美國《NBC》報導，在男性身上出現相反的研究結果——男性在妻子身邊睡得更好，睡眠品質甚至好過獨自一人睡覺。對男性來說，共眠能提升「愛的賀爾蒙」（即 催產素，促進信任感、緩解壓力與愉悅感）呼吸變得平穩、安定，因而睡得更安穩。而女性在此過程中，睡眠變得片段化，睡眠品質因此下降。

對此，心理學家Wendy Troxel認為，男性之所以能睡得更安穩，其實是因為在親密關係當中，男性對伴侶的依賴程度更高。此外，研究數據還顯示：女性與狗狗同睡比與男性同睡睡眠品質高47%！

