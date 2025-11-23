中部中心／張家維 南投報導

真的要理性飲酒，南投一名48歲女子，因為跟男友吵架，深夜離家出走，一氣之下，竟然跑去超商買了一瓶600cc的58度高粱，一次喝光光，平時沒再喝酒的她，馬上爛醉嘔吐，甚至還吐出紅色不明液體，警方到場立即通知救護人員，協助將她送醫。

女子癱坐在超商地板，躲在桌子下面，回答一兩句話後，接著她，





與男友吵架離家負氣去超商 買600cc高粱直接乾！女子醉倒嘔吐

58度600cc高粱直接乾! 女子醉倒超商狂嘔吐（／翻攝畫面）





吐成這樣，請問一下，到底喝了多少？自己一個人，直接炫掉600cc的58度金門高粱，但是，平常沒在喝酒，還直接挑戰高難度的58高粱，兩人只能無奈嘆氣，而這名男子，就是女方的男友，因為雙方吵假，女生一氣之下離家出走，結果第一站就是來超商買酒喝，把自己喝到不省人事，不停嘔吐，甚至還吐出紅色不明液體，員警趕緊通知救護人員，到場協助。

與男友吵架離家 女子猛灌600cc高粱爛醉嘔吐（圖／翻攝畫面）





從坐起來、被抬上擔架，一直到上救護車，都可以聽到女子痛苦的嘔吐聲，醫師也表示，無論酒量好不好，一次灌下如此高濃度的酒精，真的會對身體，會造成很大的傷害。

和男友吵架，跑去超商藉酒澆愁，沒想到這一喝卻直接喝進醫院，提醒民眾，遇到問題想喝酒短暫麻痺，還是需要考量一下自己的酒量，理性飲酒，否則情傷還沒好，身體就先出問題。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

