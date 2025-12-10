與男友爭執喝醉！台中30歲女從3樓陽台摔落 幸無大礙

台中市北屯區環太東路一處社區今日清晨傳出墜樓意外，一名30歲李姓女子疑似酒後從住家3樓陽台失足，摔落至2樓社區造景平台，所幸經緊急送醫後無生命危險。

台中女子酒後失足墜樓，摔落2樓平台幸無大礙。（示意圖／取自pexels）

消防局於清晨6時9分接獲通報，立即派遣2車6人前往現場救援。抵達時發現李女倒臥在2樓造景平台上，因四肢無力無法自行移動，消防人員評估後決定使用繩索吊掛方式，小心翼翼將她移往地面安全處，隨後緊急送往醫院治療。

據警方初步了解，李女稍早與男友發生爭執，心情不佳之下在家中飲酒，疑似因酒精影響判斷力，不慎從3樓陽台摔落。李女向警消表示全身多處感到疼痛，目前警方仍在進一步釐清事故發生的詳細經過與原因。

《中天關心您｜未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

