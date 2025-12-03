與男星浴缸中激烈拉扯、擁抱 李芷婷喊：超級尷尬

【緯來新聞網】歌手李芷婷Nasi Li 2025年全新專輯《海的模樣》將於12月9日正式發行；專輯的同名單曲〈海的模樣〉以深潛失戀情緒的創作能量描繪沉沒與重生，寫下她在情感崩裂時的狀態，也成為她重新整理自己的轉捩點。李芷婷分享：「海可以溫柔，也可以狂暴，像極了當時的我。」MV為了呈現海的力量意象，也讓李芷婷潛入浴缸呈現水的溫柔與吞噬感，她更與男主角有著親密又激烈的擁抱、拉扯戲碼，讓李芷婷笑說：「真的滿害羞的。」

李芷婷MV中與男主角有著親密又激烈的擁抱、拉扯戲碼。（圖／華納音樂提供）

李芷婷新專輯推薦主打〈海的模樣〉，MV中有她與男主角的親密戲份，讓李芷婷坦言一開始有些不自在，她笑說：「我一開始有一點保持距離，因為覺得超級尷尬。」她還笑稱手機裡還留著第一次打招呼時的「尷尬臉」。不過一開機，她立刻進入狀態，並表示：「出道也有一段時間了，鏡頭rolling就要上場，只是心裡真的滿害羞的。」她也特別感謝男主角在現場展現的穩定與專業，讓她很快就能進入情緒，也讓這段畫面的呈現既真實又充滿張力。



這首歌的靈感來自李芷婷某次綠島旅行中「突如其來」的失戀，她分享：「那時整個人狀態很混亂。朋友直接載我騎機車環綠島一圈，我就坐在後座邊哭邊大叫宣洩，那時腦袋其實就開始有旋律的雛形了。」她形容當時的自己像被潮水不停捲入、放出，情緒失重卻又不斷抓著一絲力量。回到台北後，她短暫與對方和好，但情緒未曾真正消散，當時李芷婷回到台北很快的就把旋律及歌詞寫下來，她笑說：「真正完成作品一年後，特別替當時的我心疼。」

李芷婷潛入浴缸呈現水的溫柔與吞噬感。（圖／華納音樂提供）

就在 MV 導演聽完〈海的模樣〉背後的創作故事後，便決定以「海」作為影像核心，MV也潛入海裡拍攝，以更直接的方式表現歌曲中的心理狀態。其中，李芷婷與男主角之間的拉扯、靠近、擁抱，隨著音樂節奏推進，讓觀眾更快的就能代入她當下的情緒。拍攝時，李芷婷也面臨突發挑戰。因為劇情需要呈現「被水包覆」的壓迫與吞噬感，她必須要整個身體浸在裝滿水的浴缸中，然而，拍攝當天她正值生理期，身體不適讓整個流程變得格外辛苦，「我那天整個人都在『ㄍㄧㄥ』，但還是努力把情緒呈現出來。」



而在海裡的畫面，李芷婷透露，其實真正下到海底拍攝的並非她本人，而是由潛水教練代為完成，一方面是安全考量，另一方面也是因為李芷婷坦言至今仍對海保持敬畏：「我大部分時間都在浮潛，真正第一次潛水就是在綠島，其實我真的超害怕。」也分享即便後來學會游泳，那種面對一整片深藍、腳踩不到底的失重感，仍會讓她心裡發緊。「但我知道有一天我會克服，因為我很想親眼看到海底的生物，跟牠們正式打個招呼。」



李芷婷希望〈海的模樣〉能陪伴每個在愛裡受傷、在情緒裡掙扎的人，她分享：「海可以摧毀，也可以讓一切重新長回來；在任何覺得被淹沒的時候，希望這首歌能推你一把。」」而這首歌不僅是她誠實面對自己的紀錄，也像一封寫給迷失者的信，希望聽眾從中找到力量及出口。〈海的模樣〉MV將在12月9日同步在「李芷婷Nasi」YouTube官方頻道正式首播。

