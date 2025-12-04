與男星騎單車兜風畫面曝！邵雨薇親揭「摯愛逝世」留遺憾
愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》今（4）日釋出前導預告，邵雨薇與初孟軒的腳踏車兜風畫面洋溢青春氣息，兩人並肩迎風的笑容十分賞心悅目，邵雨薇同時吐露深藏內心的一段往事：「我曾經愛過一個人，但他死了。」令初孟軒心疼不已，決心陪伴邵雨薇找回青春的那段遺憾；而美好畫面的幕後其實藏著演員的艱辛，邵雨薇與初孟軒首次對戲，就在三芝白沙灣拍攝談心戲，面對強烈海風兩人仍得演出溫柔相惜的氛圍，邵雨薇笑說：「那場戲全身貼滿暖暖包上陣，還要努力微笑不顫抖！」
《啵me之我的青春住了鬼》前導預告中，由初孟軒、李雪、顏廷儒、陳昱廷、安俊朋組成的「青春五人幫」，為拯救陷入經濟困境的劇團，決定勇闖鬧鬼劇院重啟舞台計畫，卻頻頻遇上怪事，出現疑似群魔亂舞的畫面，邵雨薇飾演的劇院管理者卻堅稱：「這裡沒有鬼。」更令眾人起疑心；另一方面，飾演劇場繼承人的賴雅妍深夜驚醒、躺在床上睜大雙眼，似乎被惡夢纏身，畫面一轉，她在預告最後神情決絕對外界放話：「把劇場賣了吧！」語氣中卻帶著無奈；而飾演她助理的亮哲則提醒初孟軒，父親（鄭人碩飾）當年留下了一部未完成的夢想劇本《寶釧》，這部劇本似乎正是鬧鬼劇場的關鍵線索，也讓觀眾更加好奇幕後真相。
《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇和「青春五人幫」一起共度溫馨的劇場時光。（圖／風暴國際）
電影《啵me之我的青春住了鬼》中，「青春五人幫」與邵雨薇在位於基隆的劇場相遇，全劇組都難忘當時的寒流與海風，初孟軒苦笑回憶：「我只要遇到冷空氣就會鼻水狂流，為了不讓妝花掉還得塞衛生紙止鼻水。」看見鏡頭在拍自己時都忍不住傻笑，但他也想出禦寒妙招：「每當寒流來襲，只能靠原地跑步或開合跳讓身體暖起來！」同劇演員李雪也表示：「拍攝時是冬天，戲服又很薄，只能靠意志力撐過去。」陳昱廷則說道：「最困難的地方是這次冬天不幸得了重感冒，還要為戲中戲唱歌、比畫動作，難度就更高了！」
前導預告中還可一窺邵雨薇在劇場中帶領「青春五人幫」度過一段難忘的時光，飾演「青春五人幫」的李雪與陳昱廷格外感謝邵雨薇的貼心互動，李雪笑說：「雨薇真的很有氣質，戲裡戲外都很照顧我們。有時會擔心她會不會覺得我太幼稚，但有一次我借她捏捏我的紓壓小玩具，她玩得好開心！」陳昱廷則透露：「雨薇是一個很健談的人，私底下也常常跟我們聊天互相關心！但她真的很理性，不吃零食、不能跟她分享餅乾，非常自律。」新演員們都一致讚賞邵雨薇不僅在片場帶給大家安定感，更讓整個團隊拍戲時充滿溫度。
電影《啵me之我的青春住了鬼》由風暴國際股份有限公司出品，蔡意欽監製、陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、《影后》李雪、《不如海邊吹吹風》顏廷儒與「台版今田美櫻」陳昱廷等人共同演出，透過青春、鬼魅與劇場故事，講述一段充滿遺憾的愛戀，《啵me之我的青春住了鬼》2026年1月23日全台上映。
