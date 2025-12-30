與男網友一夜情變噩夢？女教師淚訴：他拿聊天紀錄逼我「二度開房」

大陸中心／綜合報導

社群軟體讓人與人之間的距離被迅速拉近，卻也讓風險悄然逼近。西安市雁塔區近日揭露的一起案件顯示，一段始於網路交友的關係，因欺騙、威脅與權力失衡，最終跨越法律底線，釀成無法挽回的傷害，也再次提醒社會大眾：親密關係的前提，永遠是尊重與同意。

【網路交友「照騙」埋導火線，一次見面成噩夢起點】

去年6月，身為小學教師的辛小姐在社群軟體上結識了男子劉某。看著對方主頁上英俊的照片與溫柔的言談，辛小姐卸下心防，答應在西安雁塔區的一家飯店見面。然而，見面後的現實卻讓她大失所望，劉某的真實長相與照片天差地遠，這種明顯的欺騙讓辛小姐在兩人發生一次關係後，果斷決定切斷聯繫。

【隱私淪為威脅工具，女教師被迫陷入權力控制】

辛小姐的拒絕引發了劉某的惡意糾纏。為了維持這段扭曲的關係，劉某威脅要將兩人的聊天紀錄散布至校園，甚至張貼在學校門口。對於視聲譽如生命的辛小姐而言，這無疑是毀滅性的打擊。在恐懼與壓力的夾擊下，她被迫妥協進行第二次見面，卻沒想到對方竟趁機偷拍裸照，試圖以此作為永久控制她的籌碼。

【強姦罪名成立，法律嚴懲違背意志的性行為】

意識到退讓只會讓對方得寸進尺，辛小姐最終勇敢選擇報警。案件審理過程中，辯護人曾試圖以劉某係初犯、具有自首情節且已取得諒解為由請求輕判。但法院審理後強調，無論兩人此前是否有過親密行為，只要劉某是以揭露隱私相威脅，違背被害人真實意願強行發生性關係，其行為便已觸犯法網。

【法院認定：威脅下的性行為違背真意】

2023年8月28日，公安機關將劉某抓獲，其到案後如實供述相關事實。案件進入司法程序後，雁塔區人民檢察院以強姦罪提起公訴。

法院審理認為，劉某以披露隱私為威脅手段，違背被害人真實意願強行發生性關係，行為已構成強姦罪。對於辯護人主張「證據不足」的意見，法院結合被害人陳述、聊天記錄及被告供述後予以駁回；同時考量其初犯、自首並取得諒解等情節，依法從輕量刑，判處有期徒刑3年。

【尊重是底線，妥協換不來真正的安全】

這起案件在網路引發熱議，網友紛紛感嘆「妥協只會助長惡意」。法院的判決明確傳達了一個訊息：法律對於女性意願的尊重是不容挑戰的底線。面對不法威脅，及時向法律尋求協助才是終結噩夢的唯一途徑，而網路交友時的理性與警惕，更是保障個人安全的第一道防線。

