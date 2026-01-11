與病魔纏鬥近26年 資深演員趙學煌病逝享壽69歲

生活中心／綜合報導

資深藝人趙學煌，一生出演過上百部電視劇，其中包含瓊瑤的花系列、鬼丈夫。但演藝事業正紅時，他卻在國外遇嚴重車禍，從此下半身癱瘓。但身殘志不殘的趙學煌，積極復健，2005年更出演電視劇，一舉入圍金鐘影帝。只是沒想到這部作品竟成遺作。傳出趙學煌周六在醫院病逝，享壽69歲。

電視劇"我永遠愛你"台詞：「人從生下來，就用土埋的話，我的土已經埋到胸口了。」

一盞燈光、簡單的台詞，資深戲骨趙學煌，把失意企業家的苦，刻劃的入木三分。年輕時，以豪邁、硬漢形象著稱的他，2000年卻在國外，遇上重大車禍，從此下半身癱瘓。

資深藝人趙學煌（2000）：「我還好我還好。」

靠著復健，趙學煌胸腔以上神經，雖然復原，但左手長期不能動，出現萎縮。癱瘓後，趙學煌演藝工作，全面停擺。近年來，又因右脊神經病變，影響嗅覺及視力。與病魔纏鬥近26年，去年11月，趙學煌泌尿系統出了問題，併發腦炎，住進加護病房。終究沒能捱到過年，周六凌晨病逝，享壽69歲。





鳳凰藝能總經理趙善意：「學煌他不僅僅對他的戲劇專業，演藝專業專注，他在生活方面，他也非常地認真。」

趙學煌1980年，以連續劇摘星夢出道，一生演過上百部作品，包含瓊瑤的花系列、鬼丈夫。2000年遇劫。2005年，導演好友梁修身，為了他，量身打造電視劇，卻成了他人生中，最後一部，影視作品。

電視劇"再見忠貞二村"台詞：「這個家，打從我受傷，就失去了歡樂。」

趙學煌飾演癱瘓父親一角，絲絲入扣的演技，讓他敲響金鐘，但最後，卻與影帝寶座，擦身而過。趙學煌逝世，梁修身直言，近年少見面，聽到噩耗，心裡相當難過。昔日螢幕夫妻，楊貴媚也說，趙學煌是生命鬥士，離苦得樂，也希望家屬好好保重。





趙學煌太太蔡秋蓉（2002）：「我跟他講人生不會因為我們受傷，而就此斷了，我們可能選擇另外一條路，這一條路跟以前的路分岔了，但是是可以我們走得下去的路。」

太太蔡秋蓉，是趙學煌的國中學妹，更是初戀情人，兩人情牽一甲子，家屬將尊重趙學煌生前遺願，低調植葬，也不辦告別式，希望最愛的老公、爸爸，一路好走。

