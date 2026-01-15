與盟國不同調 川普：阻礙和平協議的是澤倫斯基、不是普丁

川普稱阻礙俄烏和平協議的是烏克蘭總統澤倫斯基，不是俄羅斯總統普丁。圖為他去年8月於白宮接待澤倫斯基。路透社資料照片



美國總統川普週三（1/14）表示，他認為目前阻礙俄烏達成和平協議的一方是烏克蘭，而非俄羅斯。歐洲盟國普遍認為，是俄羅斯總統普丁無意結束戰爭，川普的看法顯然有出入。

川普週三在白宮橢圓形辦公室接受路透社專訪，被問及俄烏戰爭時，川普表示，普丁（Vladimir Putin）已準備好結束戰爭，但烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelenskiy）較為沉默。

川普說，他認為普丁「已準備好達成協議」，「烏克蘭還沒準備好」。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，戰火已持續近4年，是二戰以來歐陸最大規模的戰爭。被問及美國居間斡旋的協議為何還沒促成終戰時，川普回答：「澤倫斯基。」

他沒有進一步說明原因，僅表示：「我只是覺得，他很難達成協議。」

川普表示，他會出席下週在瑞士達沃斯召開的世界經濟論壇（WEF）。被問及是否會與澤倫斯基會面時，川普說：「如果他在那裡，我會見他。」

澤倫斯基先前已公開表示，根據烏克蘭憲法，政府無權在領土上做出任何讓步，因此他拒絕將領土割讓俄羅斯。

川普的言論顯示，他似乎對澤倫斯基再次有所不滿。路透社指出，川普似乎更願意完全相信普丁提出的保證，而非盟國及烏克蘭領導人的看法，甚至美國部分共和黨人的看法。

路透社上月報導，美國情報報告顯示，普丁仍有意全面奪取烏克蘭，並奪回蘇聯時期佔領的歐洲部分地區。美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）當時對路透社的報導提出異議。

美國主導的烏克蘭和平談判近來聚焦於戰後安全保障，以確保俄羅斯在潛在和平協議達成後不再入侵烏克蘭，烏克蘭官員也積極參與談判。報導稱，美方談判人員已向烏克蘭施壓，要求烏方應俄方要求，放棄東部頓巴斯地區。

