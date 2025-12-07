與盧秀燕同框慶祝建黨131週年 鄭麗文喊風和日麗「太陽」在這裡

鄭麗文與盧秀燕同框，喊風和日麗「太陽在這裡」。（圖：臉書）

國民黨迎接建黨131週年，今天（7日）在台中舉辦「努力進前 藍天再現」健行活動，台中市長盧秀燕及國民黨主席鄭麗文兩人同框，鄭麗文說今天風和日麗，是因為太陽在這裡，還抱了身旁的盧秀燕，表示這一陣子辛苦了。

台中市日前身陷非洲豬瘟風暴，鄭麗文批評執政黨隨時都在見縫插針扯後腿，但盧秀燕發揮高度情商，展現危機處理能力，黨一定會做盧秀燕市長的堅強後盾，也喊話更重要的是所有市民的支持，盧媽會越做越好、越做越強。

盧秀燕則談到，她跟鄭麗文有很好的私交，第一次選台中市長的時候，當時的選情之夜就是她承辦的。