與盧秀燕擁抱強調長年「姐妹情」勿挑撥 鄭麗文當選後首與盧秀燕同台

記者孫偉倫／台中報導

國民黨主席鄭麗文今（7）日出席台中市黨部黨慶與黨部主委布達典禮，同時也是就任後首度與台中市長盧秀燕公開同台，原先被外界猜測曾多次錯身不同台是「后不見后」，鄭麗文強調兩人有長年的姊妹情，外界不需要挑撥、見縫插針。

國民黨主席鄭麗文到台中參加黨慶活動，並與台中市長盧秀燕同台熱情擁抱。（圖／國民黨）

鄭麗文在中午11時到台中黨慶活動，與台中市長盧秀燕先後到場，上台後便與盧秀燕熱情擁抱，展現好交情。

鄭麗文受訪表示，盧市長跟她有長年的姊妹情，外界不需要挑撥、見縫插針，沒有用的。她跟市長關係非常好，盧市長這陣子非常辛苦，大家都感受到盧媽一心一意對台中市政的付出，台中在她的領導下有目共睹，也是市民最力挺的市長，希望國民黨團隊在盧媽的基礎下，繼續為台中市民服務。

鄭麗文在當選主席後首度到台中清水紫雲巖參加公開活動，但當天盧秀燕已安排好出席和平區「和平專案」活動而無法與鄭麗文同台。

鄭麗文今天致詞時更說，今天風和日麗、陽光普照，因為太陽(盧秀燕)就在這裡，被認為「尊盧」意味濃厚。

盧秀燕也指出，自己第一次參選市長時不被看好，選情低迷，當時的選前之夜活動，就是由鄭麗文全程策畫，凸顯兩人好交情。



