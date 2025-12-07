與盧秀燕「后不見后」？鄭麗文擁抱破傳言：我們有長年姊妹情

國民黨主席鄭麗文今（7日）出席台中市黨慶，這也是鄭麗文上任黨主席以來，首度與台中市長盧秀燕同台。（圖／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今（7日）出席台中市黨慶，這也是鄭麗文上任黨主席以來，首度與台中市長盧秀燕同台。被問及外傳兩人有心結、后不見后，鄭麗文也嚴正駁斥稱「外界別想挑撥」，並強調兩人有非常長年的姊妹情誼。

盧秀燕被視為國民黨在2028年總統大選的最強人選，不過鄭麗文過去曾稱，國民黨內向來不只一位具聲望的總統潛在人選，有能力參選的恐怕不只一位，也因此有了兩人出現心結的傳言，更指兩人沒有合體活動，是「后不見后」。

廣告 廣告

鄭麗文今說，盧秀燕和她有非常長年的姐妹情，所以外界真的不需要挑撥。尤其看到盧秀燕這陣子非常辛苦，大家都能夠感受到盧秀燕一心一意地為台中市政付出。

鄭麗文強調，台中市在盧秀燕的領導之下，市政表現是有目共睹，盧秀燕也是市民最力挺的市長，希望國民黨團隊能夠在盧秀燕打造的基礎之下，繼續的為台中市民服務。

盧秀燕受訪也強調，她首次競選台中市長時其實狀況不好，大家也對她是否能夠當選，沒有太多信心。不過，鄭麗文承辦她的選前之夜並一手策劃，兩人是好姐妹，也有很好的私交。



回到原文

更多鏡報報導

鄭黃會落幕！盧秀燕首發聲：相信將為藍白合帶來新契機

賴清德稱留「中華民國」國號是為團結台灣 鄭麗文：那就乾脆廢除台獨黨綱

民進黨政府封「小紅書」、抖音 鄭麗文：意識形態的數位戒嚴