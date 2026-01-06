與相片不一樣 女通緝犯竟謊稱因整形而割耳補唇

CNEWS204260106a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第六警分局員警，日前在轄內西屯區查獲1名33歲高姓女通緝犯。第六警分局表示，當時被通緝的高女，與剛認識的網友，相約外出，卻遇上警方攔查。為了掩飾通緝犯身分，她竟臨時編出「去整形、割耳朵補嘴唇」的荒唐理由，企圖矇混過關，但仍逃不過員警的火眼金睛，當場被識破逮捕。

第六警分局表示，轄區西屯派出所員警巡邏時，發現1輛自小客車，涉嫌違規停車，員警上前盤查時，還發現後座的高姓女乘客，神情閃爍、對答時支支吾吾，十分可疑。進一步查證身分，高女一度謊報他人證件，企圖矇混過關。但員警仔細比對發現，證件上的照片與她明顯不相符。面對警方質疑，高女竟聲稱，因為進行醫美整形，把耳朵的肉補在嘴唇，所以才會跟證件上的相片不太像。誇張說詞也讓現場員警一時錯愕。

警方表示，員警對高女的說詞有疑慮，最終帶回派出所，透過身分比對，果然確認她是謊報身分。更清查出，她竟已遭通緝而解送歸案。警方強調，將持續加強轄內巡邏，以維護社會治安穩定。

照片來源：台中市警方提供

