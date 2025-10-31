與石虎為鄰！ 苗栗西湖打造共榮農村 環保小旅行傳遞永續之美

台灣石虎保育協會和畫家陳若欣合作，在西湖遊客服務中心前的西湖溪堤防上，畫了4幅跟石虎相關的彩繪。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉是典型的客家農村鄉鎮，以歷史文化、有機農業及田園景緻聞名，同時也是保育類動物石虎棲地之一。近年來，地方社區推動環保小旅行並與台灣石虎保育協會合作，建構出農村發展永續與石虎保育平衡的模式，讓客委會副主委邱星崴讚許肯定，並歡迎民眾造訪感受西湖之美。

邱星崴表示，石虎分布於淺山地區，與靠山耕作的客庄聚落的生活空間重疊，所以以前石虎也會跑到民宅偷吃雞，但如今時代不同，地方社區透過與石虎保育協會合作，建構出與自然共存共榮的模式。

台灣石虎保育協會表示，協會近年在苗栗西湖進行雞舍圍網，協助在地農民，並於去年和畫家陳若欣合作，在西湖遊客服務中心前的西湖溪堤防上，畫了4幅跟石虎相關的彩繪，包含石虎特徵和面臨威脅、石虎在柚子樹下、石虎和媽祖、雞舍圍網圖，同時也呈現當地特產文旦，及在地信仰中心五龍宮的主神媽祖。

今年協會再度和五龍宮廟委員會及在地友人合作，期盼透過環保小旅行遊程推廣西湖鄉的觀光，讓社區、居民與石虎共好；尤其西湖遊客服務中心有申請經費購入電輔車及四輪電動車，提供遊客租借，無疑是環保小旅行的最佳交通工具。

地方推動環保小旅行，在西湖遊客服務中心有電輔車及四輪電動車供遊客租借。(記者彭健禮攝)

西湖鄉社區與台灣石虎保育協會合作，建構出農村發展永續與石虎保育平衡的模式，讓客委會副主委邱星崴(左)讚許肯定。(記者彭健禮攝)

