與神同行抽出百萬名車 雲林消費抽獎締造4.5億驚人商機

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府舉辦「2025與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」消費抽獎活動，在眾人見證下抽出百萬名車幸運得主北港孫先生，同時揭曉活動累計創造4億5千萬元消費商機，不僅帶動商圈買氣，更讓「來雲林消費、為地方加溫」成為全民參與的熱血行動，展現政策結合民眾、經濟與情感的溫度與力量。

謝淑亞與林淑卿共同抽出百萬名車得主孫先生。(記者廖承恩翻攝)

本次抽獎活動於26日中午舉行，由副縣長謝淑亞與名車贊助廠商麗寶集團總裁特助林淑卿共同按下彩球，抽出眾所矚目的百萬名車得主，現場氣氛沸騰。縣府同步頒發「2025商圈消費競賽」獎金，總額達43萬元，讓消費者與在地店家同時成為贏家，也為年度壓軸活動畫下亮眼句點。

副縣長謝淑亞表示，「與神同行遊雲林」活動已邁入第4年，深獲全國民眾肯定與支持，消費發票登錄截至114年11月30日止，累計登錄筆數達47萬筆，登錄金額高達4億5千萬元，充分展現活動對地方經濟的強大帶動力。縣府透過宗教文化、觀光旅遊與消費獎勵的創新結合，讓民眾在參與活動的同時，也實際將消費力留在雲林。

謝淑亞指出，下半年活動再度攜手麗寶集團加碼第二輛百萬名車，並集結不動產開發同業公會、在地觀光工廠、企業與商圈共同響應，讓獎項更豐富、參與更熱烈。7月至11月期間共登錄28萬筆發票、消費金額逾2億4千萬元，證明只要政策方向正確、民眾願意參與，就能形成良性循環，讓地方經濟持續加溫。

頒發2025商圈消費競賽獎金總額43萬元。(記者廖承恩翻攝)

建設處長廖政彥表示，縣府除回饋消費者外，也同步設計商圈競賽機制，鼓勵店家主動參與活動、提升服務與行銷能量。本次營業額前三名店家分別獲得10萬元、8萬元及6萬元獎金，另選出3名優勝店家各頒3萬元；商圈整體營業額第一名則頒發10萬元獎金，其中虎尾商圈表現最為亮眼，榮獲本次活動冠軍商圈，展現強勁的商業動能。

文化觀光處副處長陳世訓指出，雲林精彩活動將一路延續，跨年晚會、糖都嘉年華、北港燈會、古坑草嶺櫻花季及新春系列活動接力登場，邀請全國民眾走進雲林、放慢腳步，用旅行與消費感受地方的熱情與生命力。縣府也將持續以創新活動與實質回饋，讓「慢遊雲林」成為最有溫度、最有感的旅遊品牌。