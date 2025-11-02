與神同行！彰化順澤宮路跑12月登場 免費吃龍蝦加碼抽黃金

彰化縣埔鹽鄉順澤宮將於12月14日舉辦冠軍路跑活動，也是彰化馬拉松嘉年華壓軸場。(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕「跑步也能保庇！」彰化縣埔鹽鄉順澤宮將於12月14日舉辦「玄天火行‧謝平安」冠軍路跑活動，吸引全台跑者踴躍報名。廟方不僅提前舉行「轎班馬拉松特訓」，讓信眾體驗邊跑邊保庇的樂趣，贊助單位更加碼10條限量「黃金符令手鍊」(每條價值約3880元)作為完賽選手摸彩獎，消息一出引爆熱潮，甚至造成報名網站一度當機。

順澤宮因因「冠軍帽」聞名，成為三鐵、馬拉松跑者朝聖及求勝的法寶，順澤宮順應潮流，連續三年舉辦半程馬拉松路跑活動，往年都於3月舉行，今年首度加入「彰化縣馬拉松嘉年華」，而且還是5場賽事壓軸場，獲得不少注目，賽事分為21公里、10公里、5.5公里及健行組2.5公里，預料將吸引5千名跑者參與。

廣告 廣告

順澤宮總幹事陳守欽表示，今年冠軍路跑主題是「玄天火行‧謝平安」，報名者除了將獲贈冠軍帽，贊助廠商再加碼限量黃金符令手鍊10條，每一條還有順澤宮開光加持，將給完成賽事的選手摸彩，希望像護身符一樣守護跑者、迎向好運冠軍之路。

順澤宮說，當天比賽沿線有不少鄉親組成豪華補給站，在賽道終點附近「小班長的家」提供大龍蝦、烤豬、清涼啤酒喝到飽等補給品，報名期限延長至11月6日截止，邀請大家相揪參加，邊跑邊祈福，一起與神同行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

世界大賽》山本由伸G7完全燃燒關門！道奇成功2連霸 創21世紀首見紀錄

怕被誤認中國人？韓前免稅店員曝「台灣人4大特徵」：分辨得出來

國際身障日》彰化表揚167組特教勇者 千萬復康巴士助行

沒拿到未成年同意書！台師大女足抽血換學分 周台英博士學位被撤銷

