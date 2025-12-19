與神同行 新港媽祖神旅行啟程至嘉市搭阿里山林鐵上山
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為促進阿里山觀光產業的發展及提升整體嘉義縣市的文化和旅遊魅力，吸引更多國內外遊客來到嘉義，今天舉行一場盛大的阿里山神旅行，首站就到嘉義市北門森鐵站。
嘉義市副市長林瑞彥今（19）日一早與交通部陳世凱部長、交通部觀光署陳玉秀署長、交通部觀光署阿里山國家風景區管理處黃怡平處長及新港奉天宮何達煌董事長，在嘉義市北門車站護送來自台澎金馬的海神媽祖神尊登上栩悅號林鐵火車，展開為期4天的阿里山神旅行。
嘉義市副市長林瑞彥表示，嘉義市是阿里山的入口門戶，阿里山鐵路是嘉義市百年的見證。這次阿里山神旅行是一次相當可貴的創舉，誠心感謝新港奉天宮媽祖的慈悲，大家在祂的帶領之下，結合台灣本島與各離島的媽祖，從通往阿里山的起點嘉義市，一起搭乘栩悅號登上阿里山，從海到山，庇佑所有的民眾永遠平安。
林瑞彥副市長另指出，媽祖選擇的路線是最美最精彩的，歡迎大家跟隨媽祖的腳步，來世界有名的阿里山觀光，就從嘉義市開始。歡迎大家來感受嘉義市的熱情，來，來嘉義市，讓我們的故鄉，用心款待你。
嘉義市政府觀光新聞處補充說明，阿里山林業鐵路是臺灣唯一行駛至高山森林的窄軌鐵道，更是嘉義人共同的生活印記。嘉義市也是全台唯一能在市區看見阿里山小火車的城市，近年因影視協拍蓬勃發展，小火車屢屢成為戲劇取景場景，如《華麗計程車行》呈現嘉義獨特的城市節奏。今日媽祖乘上小火車的畫面，更將成為嘉義最具象徵性的文化影像之一。
嘉義市政府觀光新聞處進一步表示，今年12月嘉義市活動熱鬧不間斷，除持續展出的「320+1 嘉義市城市博覽會」外，今日同步登場的「嘉義市國際管樂節」、「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」，以及引發關注的「阿里山神旅行·抵嘉」活動，透過信仰、文化、音樂與運動四大能量匯聚，邀請全國民眾走進嘉義市，親身感受這座城市的熱情與活力。
圖：與神同行！新港媽祖神旅行今啟程從嘉義市北門車站搭阿里山林鐵上山。嘉義市林瑞彥副市長與交通部陳世凱部長、交通部觀光署陳玉秀署長、交通部觀光署阿里山國家風景區管理處黃怡平處長及新港奉天宮何達煌董事長等人，在嘉義市北門車站護送來自台澎金馬的海神媽祖神尊登上栩悅號林鐵火車，展開為期4天的阿里山神旅行。（記者吳瑞興翻攝）
