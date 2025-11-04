「與神同行」！順澤宮冠軍路跑邀跑者邊跑邊祈福

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰縣化埔鹽順澤宮12月14日將舉辦「玄天火行‧謝平安」冠軍路跑，不僅挑戰體能，也能邊跑邊祈福，更是「彰化縣馬拉松嘉年華」的壓軸盛事，廟方表示，報名期限已延長至11月6日，歡迎跑者相揪參加，邊跑邊祈福，體驗「與神同行」的獨特感受。

埔鹽順澤宮12月14日將舉辦「玄天火行‧謝平安」冠軍路跑，不只跑步，更能祈福保庇，報名期限已延長至11月6日，歡迎跑者相揪參加。（資料照 順澤宮提供）

埔鹽順澤宮向來以「冠軍帽」聞名，是三鐵及馬拉松跑者心中的必朝聖之地。今年廟方延續半程馬拉松傳統，首次將活動納入「彰化縣馬拉松嘉年華」壓軸賽事，預計吸引五千名跑者參與。賽事分為21公里、10公里、5.5公里及2.5公里健行組，無論高手還是初跑者都能找到合適的挑戰。

彰化縣馬拉松嘉年華今年匯聚全縣多場精彩賽事，涵蓋全馬、半馬、10公里與親子路跑等多元組別，讓跑者從初賽到壓軸賽事都能參與，形成全年跑步盛事的高潮。順澤宮冠軍路跑作為嘉年華收官活動，不僅賽程設計精巧，沿線還安排多個補給站及在地文化亮點，展現地方特色與人情味。

順澤宮管委會總幹事陳守欽今（4）日表示，為讓民眾提前感受跑步與祈福的樂趣，廟方特別舉辦「轎班馬拉松特訓」，信眾在神轎、旗幟與鼓聲陪伴下慢跑，一邊運動、一邊祈福。

陳守欽說明，今年冠軍路跑主題為「玄天火行‧謝平安」，參賽者除了獲得冠軍帽外，贊助商加碼提供10條限量黃金符令手鍊，每條價值約3880元，並經順澤宮開光加持，完成賽事的跑者可摸彩，象徵護身與好運兼得。

比賽當天，沿線還有熱情鄉親設置補給站，提供水、運動飲料及在地小點心，讓跑者補充能量。終點「小班長的家」則準備大龍蝦、烤豬、清涼啤酒與地方特色美食，讓跑者在挑戰極限之餘，也能享受犒賞。

廟方表示，今年活動報名一推出即造成熱潮，甚至一度導致報名網站當機。報名期限延長至11月6日，歡迎全台跑者相揪參加，邊跑邊祈福，感受「與神同行」的獨特魅力，也一起為彰化縣馬拉松嘉年華畫下完美句點。