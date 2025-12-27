與神遊雲林消費抽獎締造4.5億元商機 抽出百萬名車幸運兒

副縣長謝淑亞、麗寶總裁特助林淑卿共同抽出百萬名車得主北港孫先生。(記者劉春生攝）

▲副縣長謝淑亞、麗寶總裁特助林淑卿共同抽出百萬名車得主北港孫先生。(記者劉春生攝）

雲林縣政府「二零二五與神同行遊雲林滿額五百抽豪禮」活動二十六日中午由副縣長謝淑亞、名車贊助廠商麗寶總裁特助林淑卿共同按下彩球抽出百萬名車得主北港孫先生，並頒發「二零二五商圈消費競賽」獎金共四十三萬元。

副縣長謝淑亞表示，「與神同行遊雲林」抽獎活動邁入第四年，受到全國民眾的踴躍參與，消費發票登錄至一一四年十一月三十日，登錄筆數共四十七萬筆、登錄消費發票金額達四億五千萬元，感謝雲林縣及來自各地民眾對雲林縣政府所推出各項主題式活動的肯定與支持，全方位帶動縣轄各產業經濟。

謝副縣長指出，繼一一四年上半年抽獎活動後，下半年再聯手麗寶集團加碼第二輛百萬名車等優質獎項，反饋消費者對雲林縣的支持再抽大獎，消費發票登錄從七月一日截至十一月三十日，登錄筆數二十八萬筆、登錄消費金額達新臺幣兩億四千多萬元，這要感謝許多幕後贊助獎項的雲林縣不動產開發同業商業公會、麗寶集團、在地觀光工廠業者、劍湖山世界、企業及飯店業者、商圈等無私響應，讓與神同行遊雲林活動辦得更皆大歡喜。

建設處長廖政彥表示，除了消費者「滿額五百抽豪禮」外，縣府為鼓勵商圈踴躍參與「與神同行遊雲林」抽獎活動，推出店家及所屬商圈獎勵辦法，營業額排名前三名，分別獲十萬元、八萬元及六萬元獎金，另優勝店家三名獲三萬元；商圈整體營業額第一名商圈亦頒發十萬元獎金，成績出爐第一名店家為虎尾商圈「普屋健身有限公司」、第二名虎尾商圈「樂包子」、第三名北港商圈「日興堂囍餅有限公司」榮獲；獲選優勝店家為虎尾商圈「張維修藥局」、土庫商圈「宏光書局」及虎尾商圈「興隆毛巾觀光工廠」；另「虎尾商圈」以亮眼成績脫穎而出，榮獲此次活動冠軍商圈殊榮，總計頒發獎金達四十三萬元，展現縣府支持在地商圈發展的決心。

文化觀光處副處長陳世訓表示，恭喜今日抽獎各得獎者，也邀請民眾繼續遊賞雲林，接下來的活動有:跨年晚會十二月三十一日於雲林縣立田徑場盛大登場，一一四年十二月十六日-一一五年三月三十一日糖都嘉年華已熱絡登場，二零二六新春活動一路玩到元宵節小過年系列活動，以及一一五年二月十四日-三月八日的二零二六北港燈會也將開跑，還有雲東地區的古坑草嶺櫻花季一一五年二月十七日-三月一日等主題式活動，歡迎全國遊客規劃一或二日遊來雲林深度踏訪，慢遊感受雲林美景及體認五感的森林療癒及觀光住宿、消費，感受雲林滿滿熱情。

文觀處補充， 十二月二十六日豪禮抽獎項目包括麗寶集團所贊助第二百萬名車，以及雲林縣不動產開發商業同業公會神秘禮(六十五吋電視及平板)，還有主辦單位的六十五吋電視、吸塵器、空氣清淨機、吹風機、料理機、烤箱、筋膜槍、劍湖山渡假大飯店的高級客房住宿?、HOLA和樂家居斗六店贊助的REAL極輕淨可水洗科技羽絨防?對枕、INK鐵製烤漆翻轉三腳盤架一組(黑)、INK鐵製烤漆可調式鍋蓋架一組(黑)、INK鐵製烤漆桌上層架一組(黑)、土庫順成油廠的黑麻油、源順芝麻觀光油廠的純正黑芝麻油瓶裝組、塔吉特千層蛋糕大使館的髒髒毛巾館/DIY體驗?、丸莊醬油觀光工廠的四百五十ML極品蔭油組、大同醬油黑金釀造館、澄霖生醫國際股份有限公司的純粹沉香牡丹洗沐禮盒、純粹經典檜木洗沐禮盒等優質獎項。相關活動資訊請關注「慢遊雲林」FB與活動官方網站(https://www.yunlinluckydraw.net/)，一手掌握最新、最快的雲林活動資訊！