與神遊雲林消費 抽百萬名車幸運兒

雲林縣政府「二零二五與神同行遊雲林滿額五百抽豪禮」活動今二十六日中午由副縣長謝淑亞、名車贊助廠商麗寶總裁特助林淑卿共同按下彩球抽出百萬名車得主北港孫先生，並頒發「二零二五商圈消費競賽」獎金共四十三萬元。

副縣長謝淑亞表示，「與神同行遊雲林」抽獎活動邁入第四年，受到全國民眾的踴躍參與，消費發票登錄至一一四年十一月三十日，登錄筆數共四十七萬筆、登錄消費發票金額達四億五千萬元，感謝雲林縣及來自各地民眾對雲林縣政府所推出各項主題式活動的肯定與支持，全方位帶動縣轄各產業經濟。

謝副縣長指出，繼一一四年上半年抽獎活動後，下半年再聯手麗寶集團加碼第二輛百萬名車等優質獎項，反饋消費者對雲林縣的支持再抽大獎，消費發票登錄從七月一日截至十一月三十日，登錄筆數二十八萬筆、登錄消費金額達新臺幣兩億四千多萬元，這要感謝許多幕後贊助獎項的雲林縣不動產開發同業商業公會、麗寶集團、在地觀光工廠業者、劍湖山世界、企業及飯店業者、商圈等無私響應，讓與神同行遊雲林活動辦得更皆大歡喜。

建設處長廖政彥表示，除了消費者「滿額五百抽豪禮」外，縣府為鼓勵商圈踴躍參與「與神同行遊雲林」抽獎活動，推出店家及所屬商圈獎勵辦法，營業額排名前三名，分別獲十萬元、八萬元及六萬元獎金，另優勝店家三名獲三萬元；商圈整體營業額第一名商圈亦頒發十萬元獎金，成績出爐第一名店家為虎尾商圈「普屋健身有限公司」、第二名虎尾商圈「樂包子」、第三名北港商圈「日興堂囍餅有限公司」榮獲；獲選優勝店家為虎尾商圈「張維修藥局」、土庫商圈「宏光書局」及虎尾商圈「興隆毛巾觀光工廠」；另「虎尾商圈」以亮眼成績脫穎而出，榮獲此次活動冠軍商圈殊