與移民署同系統 竹市府停用人臉辨識差勤系統員工憂個資外洩

與移民署同批差勤系統，竹市府憂資料外洩臨時全面停用。（圖：民眾提供）

新竹市政府採購16台與內政部移民署相同的「FACE8台灣臉霸」差勤系統，以人臉辨識和指紋打卡來管理差勤。但市府今天（6日）突然傳出緊急停用此差勤系統，不少市府員工擔心指紋等個資是否已遭外洩！市府也緊急澄清，尚未發現系統遭駭或個資外洩，是基於資安風險預防性停用。

新竹市政府人事處澄清表示，移民署日前使用之人臉辨識設備引發資安疑慮，由於市府所採用之人臉辨識差勤系統與內政部移民署為相同系統，基於資訊安全與風險控管的審慎原則，市府6日同步跟進，先行停用人臉辨識差勤系統，並請同仁暫以其他方式打卡，以確保市府資訊系統安全。

市府指出，市府所採用之人臉辨識差勤設備均依招標文件及政府採購法規定辦理，經初步檢視，尚未發現遭駭或資料外洩情形。不過在相關事實尚待進一步釐清之前，市府仍維持系統停用措施，同時要求廠商提出完整說明與佐證文件，後續將依規定妥善處理，確保市府運作正常及同仁權益不受影響。（彭清仁報導）