與移民署同系統！竹市府停用人臉辨識打卡 員工憂個資外洩

新竹市政府採購16台與內政部、移民署相同的「FACE8台灣臉霸」差勤系統，並以人臉辨識和指紋打卡管理差勤。但市府6日傳出緊急停用該系統，讓不少府內員工憂心，指紋等個人資料是否已遭外洩；對此，市府澄清，尚未發現遭駭或資料外洩，基於資安風險預防性停用。

由於移民署與新竹市政府使用相同系統，市府突然暫停使用，讓不少府內員工感到憂慮。對此，新竹市政府人事處澄清，移民署日前使用之人臉辨識設備引發資安疑慮，因市府所採用之人臉辨識差勤系統與內政部移民署為相同系統。

市府指出，基於資訊安全與風險控管的審慎原則，已同步跟進，先行停用人臉辨識差勤系統，並請同仁暫以其他方式打卡，以確保市府資訊系統安全。

市府說明，市府所採用之人臉辨識差勤設備均依招標文件及政府採購法規定辦理，經初步檢視，尚未發現遭駭或資料外洩情形；但在相關事實尚待進一步釐清前，市府仍維持系統停用措施，同時要求廠商提出完整說明與佐證文件，後續將依規定妥善處理，確保市府運作正常及同仁權益不受影響。

