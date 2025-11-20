與立院版差600億舉債卻達2000億 王明鉅批政院版財劃法打模糊仗
行政院會今討論院版財劃法，桃園市副市長直指最大的問題仍是沒有試算，地方增減多少至今不敢明講，他也點出2問題，政院版跟立院版只差600億元，舉債高達2000億元根本說不通，且農業人口和產值都納入公式占比，工業卻只納人口、沒納產值，明顯孤立工業大市桃園、偏心南部農業縣市，感嘆仍是打模糊仗。
王明鉅首先質疑舉債正當性，他提到政院版統籌分配款與立法院版本相差約600億元，卻出現要舉債2000多億元的說法，根本說不通。政院解釋後發現原因在於計畫型補助款114年原本是2954億元，修法後政院自砍計畫型補助款，在115年剩308億，現在稱要補回來變成2368億元，所以差了2060億元，但問題是，原始計畫型補助就是2954億，是中央自己砍成308億，現在補回來卻說要舉債，根本是自己的問題，與財劃法修法無關。
王明鉅也再為桃園發聲，他直指水平分配公式土地面積占30％、人口30％、工業人口20％、農業人口10％、農業產值10％，「為什麼只放農業產值、不放工業產值？這明顯是偏心！」強調桃園的工業產值全國第一，尤其AI產業主要都在桃園，台灣經濟很大一部分是靠桃園在支撐，產值可能達5兆，卻完全被忽視，完全是要偏心照顧屏東、嘉義、台南等農業縣市，工業縣市反而分不到。
王明鉅也當場糾正中央稱「工業營業額已經算在營利事業所得額」的說法，強調桃園一直以來面對的困境就是公司設在台北或新竹，但工廠在桃園，營業額都算到公司所在地，桃園都分不到。
王明鉅說，中央只回應「大家都會比以前多」，卻不願公開具體數字，統籌分配稅款8000多億元到底會分多少錢給地方，政院都沒言明，他認為這些數字應該要清楚列出來，試算讓大家知道，透過這些公式，各地方政府實際能分配到多少，而非只是打模糊仗。
桃園市政府強調，制度是否公平，關鍵在於「試算是否透明」。目前院版只說明中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計不低於民國114年，預計整體挹注地方經費為1兆2002億元，分配公式為優先彌補基本財政收支差短等機制。
市府說，迄今中央仍未公布各縣市完整試算資料，地方無法掌握實際增減與指標影響，也無從判斷分配結果是否合理，呼籲財政部儘速公開試算結果，讓社會清楚檢視制度效果，確保修法建立在資訊對等的基礎上。
市府表示，院版分配公式既強調必須納入足以反映城市發展差異的指標，如桃園市人口成長所帶來的邊際支出壓力以及工業城市貢獻皆應一併考量。尤其在院版規畫財劃法的水平分配指標中，已納入「農林漁牧產值」來反映部分縣市的經濟特性，同樣地，工業產值作為多數直轄市及工業大縣市的主要經濟結構，也應獲得同等重視納分配指標中。
