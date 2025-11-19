與立陶宛加強合作 蕭美琴：無人機、國防產業等領域已有具體討論

副總統蕭美琴。（總統府提供）

針對台灣與立陶宛的雙邊合作，副總統蕭美琴接受當地媒體專訪指出，無人機領域或國防產業是非常重要的合作領域，無論電池、鏡頭、雲台，或是涵蓋更廣的無人機、機器人及無人系統等其他零件，許多台灣與立陶宛公司已就此進行非常具體的討論。立陶宛是歐洲唯一以臺灣為名設立代表處的國家，我們將繼續在各項領域發展實質經濟夥伴關係，尋求機會。

蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體「15min」總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪，訪談內容今（19日）播出。專訪中提到地緣政治、台灣國防安全及整備、中俄關係與俄烏戰爭、台灣與立陶宛雙邊合作等議題。

針對立陶宛與台灣的雙邊關係，蕭美琴指出，立陶宛和台灣彼此是新的合作夥伴。幾年前，雙方人民對彼此的瞭解非常有限，但做為新的夥伴，雙方企業正積極相互瞭解，尋求經濟、優劣勢的互補，進而互相強化。

她相信雙方優勢將會相得益彰，彼此關係也一定還有許多發展潛力。兩國有多項成功合作的領域，例如立陶宛在雷射技術方面實力堅強，與臺灣共同成立「超快雷射研發創新中心」，該中心不僅為產業帶來附加價值，也為更廣泛的半導體供應鏈中的許多重要層面做出貢獻，可在此優勢基礎上繼續發展。此外，有些台灣公司也與立陶宛在現代農業、生物醫藥等領域與產業建立夥伴關係。

蕭美琴提到，無人機領域或國防產業可能是非常重要的合作領域，因為兩國都致力提升國防韌性，並降低對來自不可靠地區零組件的依賴。民主國家之間必須有可信賴且可靠的供應鏈，無論是電池、鏡頭、雲台，或是涵蓋更廣的無人機、機器人及無人系統等其他零件。她期待在這方面與立陶宛合作，許多臺灣與立陶宛的公司已經就此進行非常具體的討論。

立陶宛至今是唯一使用台灣名稱設立代表處的歐盟國家。蕭美琴指出，雙方必須在既有關係基礎上持續發展，這是非常新的關係。立陶宛是台灣堅實的盟友、夥伴，擁有共同理念及共享價值，而這就是進一步合作的動力。

她肯定立陶宛是歐洲唯一以臺灣為名設立代表處的國家，很有勇氣抵擋來自威權社會的各種脅迫，這也凸顯立陶宛在價值外交上的重要性。我們將繼續在各項領域發展實質經濟夥伴關係中，尋求機會。

