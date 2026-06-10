與紐約州眾議員同遊皇后植物園 鄭麗文：多元並存永續繁榮

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國民黨主席鄭麗文一行遊皇后植物園。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文於美國時間6月8日率團造訪紐約皇后植物園，聽聞植物園正積極籌備「第13屆台灣國際蘭花展」，鄭特別以「台灣蘭花」兼具堅韌與優雅的美麗特質，比喻台灣堅守和平的精神。她期許未來能有更多台灣蘭花在皇后植物園綻放，如同紐約海納百川的多元包容性，唯有透過「多元化」的並存，才能迎來真正的永續與繁榮。

皇后植物園大使黃百齡（Pauline Huang）致詞時強調，今年恰逢美國獨立250週年，同時也是植物園積極籌備「第13屆台灣國際蘭花展」的重要時刻，這項長期的合作夥伴關係不僅展現了台灣蘭花之美，更進一步鞏固了台灣與紐約多元社區之間的緊密連結。

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皇后植物園董事會主席 Raymond Jasen 指出，自1970年代起，台灣移民社群大量湧入紐約法拉盛（Flushing），在當地投入大量資金建設、重振經濟並引入商業，法拉盛能有今日繁榮且充滿活力的多元文化面貌，台灣社區的卓越貢獻與慈善力量功不可沒。

鄭麗文表示，此行訪問美國最重要的核心目的，在於向美方朋友傳遞「促進兩岸和平與東亞穩定」的期盼。她表示，台海局勢的緊張將為未來帶來極大風險，身在台灣的我們必須肩負起責任，推動台海走向和平穩定，避免讓美方捲入非必要的戰爭，共同開創東亞和平、穩定與繁榮的新願景。

鄭麗文也期盼美國能持續在亞太區域扮演關鍵的領導角色，積極扭轉目前區域內緊張與衝突的態勢，透過台美與國際間的實質合作，共同創建持久的和平，攜手讓亞太區域走向更加互利與繁榮的新局面。

皇后區區長辦公室代表顏星悅（Starry Yan ）則提到，她非常高興看到台灣社群在皇后區展現出耀眼的生命力，每年在紐約大都會隊（Mets）球場舉辦的「台灣日」（Taiwan Day）盛會，大家都非常享受其中，她也對法拉盛與華人社區的充沛活力致上由衷敬意。

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