與紐約眾議員訪皇后植物園 鄭麗文：推動台海和平避免美捲入戰爭

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國民黨主席鄭麗文於美東時間8日造訪紐約皇后植物園，並表示台灣必須肩負責任，推動台海和平，避免讓美方捲入戰爭。（圖／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文訪美期間，於美東時間8日造訪紐約皇后植物園，並與紐約州眾議員會面。鄭麗文表示，她此行訪問美國最重要的核心目的，在於向美方朋友傳遞「促進兩岸和平與東亞穩定」的期盼。台海局勢緊張將帶來極大風險，台灣必須肩負起責任，推動台海走向和平穩定，避免讓美方捲入非必要的戰爭。

鄭麗文於美國時間6月8日率團造訪紐約皇后植物園，與紐約州眾議員金兌錫（Ron Kim）、李羅莎（Nily Rozic）及皇后區區長辦公室移民中心主任顏星悅（Starry Yan ）等進行交流。

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鄭麗文發言時以「台灣蘭花」兼具堅韌（Endurance）與優雅的美麗特質，比喻台灣堅守和平的寶貴精神。她期許未來能有更多台灣蘭花在皇后植物園綻放，如同紐約海納百川的多元包容性，唯有透過「多元化」的並存，才能迎來真正的永續與繁榮。

此外，鄭麗文也分享自己於1992年在紐約皇后區居住與生活的深刻緣分，她稱讚皇后植物園「不僅是紐約大都會中的一塊綠洲，更是滋養居民心靈的精神綠洲。」

鄭麗文強調，此行訪問美國最重要的核心目的，在於向美方朋友傳遞「促進兩岸和平與東亞穩定」的期盼。她表示，台海局勢的緊張將為未來帶來極大風險，「身在台灣的我們必須肩負起責任」，推動台海走向和平穩定，避免讓美方捲入非必要的戰爭，共同開創東亞和平、穩定與繁榮的新願景。

鄭麗文也期盼美國能持續在亞太區域扮演關鍵的領導角色，積極扭轉目前區域內緊張與衝突的態勢，透過台美與國際間的實質合作，共同創建持久的和平，攜手讓亞太區域走向更加互利與繁榮的新局面。



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