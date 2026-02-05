與紡織產業座談 賴清德：持續提升中小微型企業競爭力

賴清德表示，政府十分支持科技產業，對中小微企業的支持同樣不遺餘力。（圖／取自總統府網站）

賴清德總統今（5）日上午前往彰化參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠並與紡織產業座談，並表示，中小微企業是臺灣經濟與就業的核心，針對關稅挑戰，政府已完成與美方談判並推出930億元支持方案，未來也將持續傾聽業界心聲，透過各項政策與制度建置，與產學研共同合作，協助包括紡織業在內的各產業提升競爭力，讓企業共同成長，臺灣經濟越來越好。

賴清德表示，政府團隊除了持續強化國防力量、深化外交關係，及穩健處理兩岸關係；另方面就是積極推動經濟發展，期盼達到「國家更安全、經濟更進步、把人民照顧得更好」三大目標。

賴清德提到，過去我國各產業面臨許多挑戰，其中一項共同挑戰就是關稅。經過政府團隊結合民間力量與美國進行談判，目前談判結果已經底定為15%且不疊加。同時，政府隨即展開產業關懷之旅，積極傾聽業界心聲，展現政府在發展經濟過程中，不僅重視科技產業與跨國企業，對中小企業同樣高度重視。

賴清德指出，美國川普總統於去年4月2日公布對等關稅政策後，行政院即於4月4日提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。原計畫金額為880億元，經數次座談及聽取業界意見後，政府將預算調整至930億元。其中，中小微企業受影響照顧金額高達460億元，顯示政府對中小微企業的重視。

賴清德接著說，目前全國中小微企業超過160萬家，提供超過900萬個工作機會，占臺灣整體就業市場8成。中小微企業若能穩健發展，臺灣經濟就可以立於不敗之地，社會也能穩定發展。因此，政府相當重視中小微企業所面臨的困難，一定會大力支持並協助企業克服難關，持續向前發展。

談及紡織產業的重要性，賴清德說，紡織產業年產值3,431億元，每年外銷金額67.4億美元，提供13萬2,300個就業機會，對臺灣整體經濟發展、社會穩定扮演關鍵角色。

賴清德提到，紡織產業面臨許多挑戰，其中關稅問題目前已經底定，臺灣拉平與日本、韓國及周邊競爭國家的競爭條件，進入公平賽道。接下來，產業如何發展、需要政府在哪些面向提供協助，正是此次座談的重點。政府除了表達感謝與聽取業界意見，也會以行動支持中小微型企業及紡織產業的發展。

針對紡織產業所面臨中國削價競爭、國際碳排管理要求及高價市場競爭等挑戰，賴清德表示，行政院已將460億中小微企業支持措施整理成小手冊，內容集結立法委員、產業界與經濟部專業意見，鼓勵產業善用政府資源，協助解決實際問題，希望讓產業順利發展、企業「馬上發財」。

賴清德同時指出，去年經濟部成立了產業競爭力輔導團，透過人才培育、金融支持、投資抵減、技術輔導、協助數位轉型、淨零轉型，以及ESCO減碳與節電等措施，協助產業提升競爭力。政府將逐一檢討各個產業所面臨的問題，成立工作小組，結合產官學研共同解決問題。無論是需要鬆綁法令、建置新制度，或推動新政策，只要對產業發展有幫助，政府都會全力推動。

賴清德強調，政府十分支持科技產業，對中小微企業的支持同樣不遺餘力。期盼透過軟硬體產業攜手合作，讓大企業、中小企業與微型企業共同成長，讓臺灣經濟越來越好。

