與綠委「中國制裁同學會」！石平笑喊：希望日本多幾個被制裁的議員

記者楊士誼／台北報導

今次拜會由外交國防委員會召委王定宇邀集，民進黨立委黃捷、沈伯洋、羅美玲、李坤城、張雅琳、陳俊宇等參與，日方訪團則有石平事務所秘書一色正春、靜岡大學教授大野旭、千葉工業大學準教授近衛飛鳥、印太戰略智庫執行長矢板明夫等。

石平表示，他很榮幸能見到王定宇跟沈伯洋，「我們三個都是被中國政府制裁的，王委員還是大前輩」。他指出，自己是日本唯一一個被中國制裁的議員，「說明我們日本國會還不夠努力，還沒有做出很多成果」，希望日本將來能繼續努力，多幾個被中國制裁的議員。王定宇在致詞時更打趣說道「今天有個中國制裁同學會，沈伯洋等級比我們高一點，現在是全球通緝」。

石平也強調，台灣跟日本的交流應該突破很多禁區，比如在國防合作上要取得一定的突破跟進展，日本跟台灣的國會議員之間可以先進行非常深入的磋商、交流，然後推動兩國國防交流，「這必須要非常認真進行，不能再拖延」，他也期望兩國好好攜手維護台海和平，台海的和平就是亞洲、甚至世界的和平，希望以後一起努力，共創和平的亞洲與世界。

