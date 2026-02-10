與維新會維持「連立政權」 高市早苗宣示推動修憲與食品消費稅歸零

日本首相兼自民黨總裁高市早苗於9日傍晚，在眾議院選舉取得壓倒性勝利後召開記者會，正式宣示將「挑戰憲法改正」，並計畫在夏季前針對「食品消費稅歸零」提出中間彙整方案。在高市首相舉行記者會前，她已先與聯合執政夥伴、日本維新之會代表吉村洋文舉行黨首會談，雙方確認將延續並強化連立政權，繼續推動聯合執政協議書中所揭櫫的政策目標。針對維新之會議員入閣的「閣內協力」議題，高市首相在記者會上明確表示，內閣應當分擔責任與工作，展現出邀請維新成員入閣的意願；吉村代表對此回應，雖然會談中未直接觸及此事，也尚未收到正式徵詢，但若有相關提議，將會抱持前瞻性的態度進行考量。

廣告 廣告

在經濟與財政政策方面，高市首相承諾將致力於早期實現公約中提出的「兩年內食品消費稅歸零」目標，並呼籲野望黨參與社會保障改革的國民會議，期望至少在今年夏季前完成中間彙整。她強調將從緊縮思考轉向「負責任的積極財政」，由國家主導大膽投資危機管理與尖端技術，並透過官民合作促進國內投資。關於預算編列，高市宣示將改變依賴補正預算的編制方式，將必要預算納入當初預算中，以確保市場信賴，同時密切關注持續受到日圓貶值壓力影響的匯市動向。

針對外交與安全保障，高市首相透露有意於3月訪美並與川普總統舉行會談，致力於以日美同盟為基軸，強化與印太地區及「全球南方」國家的合作。鑑於自民黨單獨獲得眾議院三分之二以上席次，加上與維新之會的合作，高市首相正式宣布將「挑戰憲法改正」，決心耐心創造環境以盡早實施國民投票。在安保法制方面，她強調將汲取烏克蘭情勢教訓，急需建立「自己的國家自己守護」的體制，並計畫在下個國會會期提交設立「國家情報局」的法案。此外，針對台灣問題導致日中關係冷卻，她表示將持續溝通，冷靜且適切地應對。

儘管自民黨在選戰中大獲全勝，高市首相對於派閥政治獻金回扣事件（裏金事件）仍持審慎態度，坦言不認為已完全獲得國民理解，強調將把自民黨改革為徹底遵守規則的政黨，對於涉案議員的重用將採慎重態度。針對外界對其健康狀況的擔憂，她解釋選舉期間的手部顫抖與行程取消是因類風濕性關節炎舊疾與疲勞所致，表達這完全不影響其作為首相的職務執行與判斷能力。

另一方面，選舉結果也引發在野勢力變動，中道改革聯合的共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫因選舉慘敗，已表明辭去共同代表一職；東京都知事小池百合子則形容自民黨的大勝如《孫子兵法》中的奇襲，但也提醒勝選後更需細膩的政權運作。高市首相最後也向國民民主黨遞出橄欖枝，認為雙方在政策上具有高親和性，若對方有意願，願積極尋求包括聯合執政在內的合作可能。



更多風傳媒報導

