與縣長有約 宜蘭青年出任務！走進府會現場 青年行動力蓄勢待發

▲「宜蘭青年公共參與人才培力計畫」系列活動，與「縣長有約」座談，宜蘭青年出任務！走進府會現場，代理縣長林茂盛親自出席，與青年面對面對談施政理念與縣政願景，鼓勵青年以行動參與、以創意改變社會。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府為引導青年深入理解地方治理、提升公共參與知能與實務經驗，今(三)日在縣府舉辦「一一四年度宜蘭青年公共參與人才培力計畫」系列活動—縣政體驗營「走進縣府：縣政運作」，邀請青年直擊縣政現場，並舉辦「與縣長有約」座談，由代理縣長林茂盛親自出席，與青年面對面對談施政理念與縣政願景，鼓勵青年以行動參與、以創意改變社會。縣府勞工處長游宏隆共同出席。

代理縣長林茂盛於座談中表示，宜蘭縣政府長期重視青年公共參與，在推動縣政的過程中，青年不僅是縣政的觀察者，更是政策創新的推手。透過與青年直接交流，讓施政更貼近年輕世代的想法與需求，也期待青年能帶著創意與行動力，成為引領宜蘭前進的關鍵力量 。

縣府勞工處表示，青年是公共參與的重要力量，期盼透過從「理解制度」到「走進現場」，再到「提出行動方案」的一系列培力設計，讓青年不只是旁觀者，更成為政府推動公共事務、政策對話的夥伴。從縣政體驗、地方踏查到行動培力的多元歷程，透過一系列培力與交流，建立青年與政府之間的信任與對話，為宜蘭累積更深厚的公共參與能量。宜蘭縣政府誠摯邀請關心地方發展與公共議題的青年持續投入公共參與，一起用行動改變宜蘭、打造更好的未來，更多青年活動資訊，請至「宜蘭縣政府青年事務科」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/yeelandyouthpower）查詢。

此次「走進縣政」活動以縣政運作為主軸，除「與縣長有約」外，也安排專題講座《縣府施政方向》，由縣府計畫處說明施政藍圖與發展方向，協助青年瞭解行政體系的組織分工與政策運作的脈絡。隨後，青年實地走訪縣府空間，從建築設計到局處配置，體驗縣府「環境公園化、空間親民化、建築在地化」的治理理念 。

「縣政體驗營」共規劃三場課程，皆已陸續完成。前兩場「走進議會：立法監督」及「質詢觀摩」帶領青年深入地方立法體系，透過場域導覽、議事規則講解及進入議場旁聽席觀摩質詢，親身感受質詢的臨場氛圍，讓青年藉此瞭解議事攻防與民意監督的實際運作。「走進縣府：縣政運作」則延伸至行政面向，補強青年對行政與立法互動關係的整體理解。各場活動結束後，青年們紛紛給予正面回饋，表示以前常見議會質詢的新聞，但到了旁聽席，才真正感受到議員的監督的震撼感；也有學生分享能與代理縣長直接問答，是非常特別的體驗。

「宜蘭青年公共參與人才培力計畫」為宜蘭縣政府與教育部青年發展署共同推動，以縣政體驗營、縣內參訪與領袖培訓營三大主軸，協助青年從不同角度理解宜蘭的治理現場，提升公共參與的實踐能力。

在「縣內參訪」部分，引導青年走入政策實踐現場，分別走訪頭城大溪漁港海廢暫置所、蘇澳朝陽社區及蘇澳溪高灘地水環境工程。實地觀察海洋廢棄物循環利用、社區創生治理及水環境工程的成果，理解公共政策背後的挑戰與努力。讓青年們在與縣府團隊及地方第一線執行人員的交流分享中，更加體會整合專業、取得地方共識與長期投入的重要性。

計畫最後一階段「領袖培訓營」將於本週末十二月六日、七日展開二天一夜的豐富課程與活動，課程結合探索體驗、議題討論、團隊任務與提案發表，引導青年強化議題思辨、行動企劃、公共溝通及組織經營等四大能力，將觀察轉化為具體行動，成為能提出解方、創造改變的青年行動者。