與縣長有約 宜蘭青年出任務

宜蘭青年公共參與人才培力計畫第三場課程「與縣長有約」座談，代理縣長林茂盛與青年面對面對談施政理念與縣政願景，並鼓勵青年以行動參與、以創意改變社會 。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府為引導青年深入理解地方治理、提升公共參與知能與實務經驗，三日在縣府舉辦「一一四年度宜蘭青年公共參與人才培力計畫」系列活動—縣政體驗營「走進縣府：縣政運作」，邀請青年直擊縣政現場，並舉辦「與縣長有約」座談，代理縣長林茂盛親自出席，與青年面對面對談施政理念與縣政願景，鼓勵青年以行動參與、以創意改變社會 。

林茂盛於座談中表示，宜蘭縣府長期重視青年公共參與，在推動縣政的過程中，青年不僅是縣政的觀察者，更是政策創新的推手。

廣告 廣告

此次「走進縣政」活動以縣政運作為主軸，除「與縣長有約」外，也安排專題講座「縣府施政方向」，由縣府計畫處說明施政藍圖與發展方向，協助青年瞭解行政體系的組織分工與政策運作的脈絡。隨後，青年實地走訪縣府空間，從建築設計到局處配置，體驗縣府「環境公園化、空間親民化、建築在地化」的治理理念 。

「縣政體驗營」共規劃三場課程，皆已陸續完成。前兩場「走進議會：立法監督」及「質詢觀摩」帶領青年深入地方立法體系，透過場域導覽、議事規則講解及進入議場旁聽席觀摩質詢，親身感受質詢的臨場氛圍，讓青年藉此瞭解議事攻防與民意監督的實際運作。三日的「走進縣府：縣政運作」則延伸至行政面向，補強青年對行政與立法互動關係的整體理解。