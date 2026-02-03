與總統衝突延燒 捷克政府面臨國會不信任投票

捷克共和國由民粹派總理巴比斯(Andrej Babiš)領導的新聯合政府，今天(3日)在國會面臨不信任投票，爭議焦點在於政府處理與總統之間的衝突方式。

提出不信任案的反對黨站在總統帕維爾(Petr Pavel)這一方。帕維爾指控，因他拒絕任命由右翼「駕駛人黨」(Motorists for Themselves)黨魁、外交部長馬欽卡(Petr Macinka)推薦的部長人選，而遭馬欽卡「勒索」。

帕維爾表示，圖雷克(Filip Turek)不適合出任環境部長，因為一家日報披露其臉書貼文帶有明顯的種族歧視、恐同及性別歧視言論。圖雷克已就部分貼文致歉，但否認發布其他的內容。

馬欽卡則反控總統違反憲法，並威脅帕維爾若不任命其人選，將考慮採取行動，包括設法阻止帕維爾代表捷克出席今年的北約峰會。

數以萬計的捷克民眾1日在首都布拉格及各地集會，表態支持帕維爾。巴比斯已拒絕反對黨要求撤換馬欽卡的呼聲，而馬欽卡也拒絕道歉。由於執政聯盟在國會下議院握有多數，政府可望挺過不信任投票；投票時間尚未確定，但最快可能在今天進行。帕維爾與巴比斯預計於明天就此議題會面。

帕維爾於12月15日任命新政府，巴比斯所領導的「不滿公民行動黨」(ANO)在10月大選中獲勝，並與另外兩個小黨──反移民的「自由與直接民主黨」(Freedom and Direct Democracy)以及「駕駛人黨」組成多數聯合政府。

該聯盟的施政方向包括降低對烏克蘭的支持，以及反對部分歐盟核心政策。與新政府不同的是，退役將領出身的帕維爾與反對派，堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵行動。(編輯 : 廖奕婷)