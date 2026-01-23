與美國回不去了！格陵蘭危機驚醒歐盟 峰會宣示走自己的路

編譯林浩博／綜合報導

經典台劇《犀利人妻》的台詞「回不去了」，如今看來正是歐洲對美國的最新心情寫照。Politico歐洲版在23日報導，美國總統川普的格陵蘭震撼，促使歐盟展現前所未有的大團結，在峰會當中堅定表態要告別美國領導，改走自己的路。

德國《畫報》封面，將歐盟領袖們合成為維京戰士，力抗川普併吞格陵蘭的野心。（圖／翻攝自X平台 @jurgen_nauditt）

破釜沉舟的時刻

一名歐盟外交官感嘆：「我們的美國夢死了。川普殺死了它。」

川普的格陵蘭野心震撼歐洲，歐盟22日急沖沖召開高峰會。雖然在24小時之間，川普承諾不再用武力脅迫，又暫緩了對歐洲8國的關稅，美歐曾經親密無間的關係已經覆水難收。歐洲了解，自1945年就存在的臨界點已被跨越，而這種沉默的醒悟，反倒異常大聲。

歐洲兩大領袖──德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）──近期總是意見相左，現在卻罕見在峰會上一致警告，這場美歐危機，一下就把歐盟丟到了嚴酷的新現實，必須擁抱獨立自主。

會開了5小時，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也在會後異口同聲：「我們知道，我們必須以獨立的歐洲來行事。」

會上沒有最近常見的爭吵激辯，也沒做出決定。但四名歐盟外交官與一名知情官員均表示，這其實是種心照不宣的共識，那就是新舊秩序的斷裂，告別二戰以來西方陣營的運作模式。

自從川普2017年首度入主白宮，追求歐洲自主的心理轉向就持續醞釀。不過，川普對格陵蘭的空前威脅，才促使歐洲跨出真正的一步。這些官員稱，幾個月前，他們都對此難以想像。

一名歐盟東側國家的外交官直言：「這是破釜沉舟的時刻。這是休克療法。歐洲回不去以前了。他們（各國領袖）幾天來都這樣說。」至於新的方式是如何，則是另一天再討論的話題。

話雖如此，本週已出現新做法的徵兆。面對格陵蘭危機，歐盟領袖的第一反應，是喊卡了美歐貿易協定、向格陵蘭派兵，甚至放話對美國啟動大規模貿易報復。

永久、一切的改變

歐盟領袖們強調，本月迅速且一致的回應，並非一次偶發。未來歐盟對所有事情也都照這態度處理。一名外交官稱：「這不能只是用在能源安全與防務，不能只是關於經濟實力與貿易依賴，這是關於所有事情，一網打盡。」

歐盟此番對獨立的新追求，一大特點是團結的程度。東側的成員國直面俄羅斯威脅，對北約的安全保障有種信念，尤其是對實力最強的美國，並因此堅守華府陣營，常與更西邊、鼓吹「戰略自主」的法國唱反調。但如今這些國家也棄暗投明，願意加入獨立自主的陣營。愛沙尼亞即是一例，上週該國表示考慮派兵加入北約在格陵蘭的聯合軍演。雖然最終士兵並未派出，但光是說出「考慮」就是一大突破。

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）發言稱：「當歐洲不再分裂，當我們團結一起，當我們清楚且強硬，願意為自己挺身而出，成果就會顯現。我想，我們在過去幾天、幾週都學到了一課。」

波蘭是美國最堅定的盟友，同樣踏出了傳統的舒適圈。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）對動用「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument），表達了開放態度。所謂「反脅迫工具」，是能對進行經濟脅迫的國家，將其在歐盟的投資予以限制，可說是強力的貿易反制武器。

圖斯克說：「對於美國的領導，我們一直予以尊敬與接受。但今天我們政治上，需要的是夥伴之間相互信任與尊重，而非主宰與脅迫。後者是行不通的。」

美國總統川普與歐盟執委會主席馮德萊恩去年9月的會面照片。（圖／翻攝自X平台 @SavchenkoReview）

北歐的醒悟

重視自由貿易的歐洲北部國家，也有了相同的醒悟。任何行動如可能危及與美國的貿易關係，過往都會遭到瑞典、丹麥與荷蘭這些國家的反對，現在也表態不反對對川普施加貿易報復。

第四名歐盟外交官稱：「這是一個新時代，我們不再仰賴任何人。至少在（川普在任的）這三年。格陵蘭危機是一場考驗。我們都學到了教訓。」

即使是長年深信美歐關係的德國，也對昔日的假設提出了質疑。梅爾茨暗示，德國或會支持對美國更強烈的貿易報復。歐盟的官員們認為，這些強硬舉動迫使川普在關稅威脅上，改弦易轍。不過，他們也稱已準備好更強硬的選項。

第四名的外交官表示：「我們需要有自己的議程。烏克蘭、生產力、競爭力、安全、戰略自主。我們學到的教訓是，凡事不要都先否決。」

