與美國年度會談登場 格陵蘭外長：致力在共同領域發展合作

美國駐丹麥大使、PayPal共同創辦人豪瑞(Kenneth Howery)今天(8日)前往格陵蘭，參加美國、格陵蘭和丹麥之間的年度會議。美國總統川普(Donald Trump)今年1月重返白宮後，曾再度提出由美國接管格陵蘭的構想，使丹麥與美國的關係陷入緊張。

綜合路透與美聯社報導，聯合委員會和常設委員會的會議由格陵蘭和美國輪流舉行，為民間和軍事合作提供討論空間，議題包括美國在格陵蘭的駐軍等。這座全球最大島嶼是丹麥的海外自治領土。

廣告 廣告

格陵蘭外長莫茨費爾特(Vivian Motzfeldt)表示，此次會議的目標是「在共同利益的領域發展合作」，並「確保格陵蘭人和美國人的利益都能受到尊重」。

不過她也坦承雙方過去一年來的關係出現問題和困難，「信任和尊重是夥伴關係的基礎，過去一年充滿挑戰不是秘密」。

川普今年稍早曾表示，格陵蘭對美國的安全至關重要，不排除在必要時以武力加以奪取。從地理上來看，格陵蘭位於北美與歐洲之間，一旦美國取得格陵蘭，將可控制從北美到歐洲的最短航線，對其飛彈預警系統的部署具有重大意義。