與美定臨時貿易協議框架 印度稱打開30兆美元市場

（中央社記者李晉緯新德里7日專電）印度與美國今天公布臨時貿易協議框架，印度將取消或降低美國工業、農業產品關稅，美國則將對等關稅降到18%，並取消部分產品關稅，印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal）表示，這將為印度出口商打開30兆美元（約新台幣947.7兆元）的市場。

歷經數個月的談判，印度與美國今天公布臨時貿易協議框架，重申雙方深化經貿關係的承諾，雙方在聯合聲明中表示，將迅速落實此框架，並期盼最終能達成雙贏的雙邊貿易協定（BTA）。

廣告 廣告

聯合聲明指出，這個框架重申兩國就更廣泛的雙邊貿易協定進行談判的承諾，這將由美國總統川普（Donald Trump）和印度總理莫迪（Narendra Modi）於13日啟動，內容包括其他的市場進入，並支持更具韌性的供應鏈，這樣的進展「是一個具歷史意義的里程碑」。

新德里電視台（NDTV）報導，根據這個框架，印度將降低或取消所有美國工業產品及許多美國農產品和食品關稅，例如作為動物飼料的紅高粱、新鮮和加工水果、大豆油、葡萄酒、烈酒等；美國對印度商品徵收的關稅將調降到18%，涵蓋範圍包括紡織品和服裝、皮革和鞋類、塑膠和橡膠、有機化學品、家居裝飾、手工藝品和一些機械。

如果臨時協議最終敲定，美國將取消包括學名藥、寶石和鑽石、飛機零件等印度產品的對等關稅。

今日印度（India Today）報導，參與談判的戈雅認為，這樣的進展具有里程碑意義，並稱這將為印度出口商開啟30兆美元的市場，尤其將嘉惠中小微型企業、農民、漁民，而且出口將大幅增加，預計將為全國女性和青年創造數十萬個新的就業機會。

針對臨時貿易協議框架，莫迪在社群媒體X發文，稱這是「印度和美國巨大的喜訊」，並指這個框架體現印度與美國夥伴關係「日益深化、互信、充滿活力」，也將因此為農民、企業家、中小微型企業、漁民等創造新的機會，深化「在印度製造」（Make in India）政策，並為女性、青年帶來大量就業機會。

莫迪也提到，這個臨時貿易協議框架將讓具有韌性和可信賴的供應鏈獲得強化，並為全球的進步做出貢獻。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，臨時貿易協議框架是印度與美國談判數個月後的成果，讓雙方因貿易而起的摩擦得以緩解，也讓兩國達成雙邊貿易協定有樂觀的前景。

川普去年4月宣布實施對等關稅措施，印度商品被課25%對等關稅，同年8月美方再因印度採購俄羅斯石油，對其商品加徵25%懲罰性關稅。

印度銷往美國的商品一度面臨共50%的高額關稅，在2日對等關稅降到18%、今天懲罰性關稅移除後，印度未來出口到美國商品的稅率將從50%一口氣大降到18%。（編輯：唐聲揚）1150207