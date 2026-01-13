與美會談前夕 丹麥、格陵蘭總理聯合駁斥川普威脅

丹麥與其自治領土格陵蘭，13日在與華盛頓舉行舉行關鍵會談的前夕組成了統一戰線，反對美國總統川普(Donald Trump)呼籲由美國接管這座北極戰略島嶼的主張。

丹麥與格陵蘭總理在可能是他們到目前為止最強硬的反擊中，強調了格陵蘭是丹麥的一部分，因此也在北大西洋公約組織(NATO)的保護傘之下。美國試圖接管或強迫格陵蘭脫離丹麥，將撕裂這個跨大西洋軍事聯盟。北約一直是二戰後的安全樞紐。

但川普駁斥了這個擔憂，他在華盛頓告訴記者：「那是他們的問題。」

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)和格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)試圖強調他們的團結。丹麥丹麥外長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)與格陵蘭外長莫茨費爾特(Vivian Motzfeldt)14日將在白宮與美國副總統范斯(JD Vance)和國務卿盧比歐(Marco Rubio)會面。

佛瑞德里克森在哥本哈根的聯合記者會上表示：「親愛的格陵蘭人民，你們應該知道，今天我們團結一致，明天也將團結一致，我們將繼續團結一致。」

尼爾森則表示：「如果現在我們必須在美國和丹麥之間做出選擇，我們選擇丹麥，我們選擇北約。我們選擇丹麥王國。我們選擇歐盟。」

緊張局勢在這個月升溫，川普再次呼籲由美國接管格陵蘭。他多次表示，他正在考慮一系列的選項，包含動用武力奪取格陵蘭。

當被問到尼爾森表示格陵蘭選擇留在丹麥時，川普說：「我不同意他。我不知道他是誰。我對他一無所知。但這對他來說將是個大問題。」

川普本週稍早重申美國必須「拿下格陵蘭」，否則俄羅斯或中國將這麼做。他也表示他更願意就格陵蘭「達成協議」，「但無論如何，我們都將擁有格陵蘭」。