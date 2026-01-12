與美會談登場 丹麥總理：格陵蘭問題面臨「決定性時刻」

在美國總統川普(Donald Trump)再次表示將動用武力奪取格陵蘭後，丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)11日表示，丹麥與美國針對格陵蘭的外交爭端面臨到「決定性時刻」。

佛瑞德里克森在12日前往華盛頓參加關於關鍵礦產的會議前表示：「存在一場關於格陵蘭的衝突。」

佛瑞德里克森在與其他丹麥政治領袖的辯論中表示：「這是一個決定性時刻」，其重要性不僅止於格陵蘭的未來。

佛瑞德里克森在臉書(Facebook)發文表示：「我們準備好在任何地方捍衛我們的價值觀，包含在北極。我們相信國際法，相信人民的自決權利。」

德國和瑞典支持丹麥對抗川普對這塊丹麥自治領土的最新主張。

在川普重申華盛頓「將對格陵蘭做些什麼，無論他們是否喜歡」後，瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)譴責美國的「威脅修辭」。

克里斯特森表示：「瑞典、北歐國家、波羅的海國家，以及幾個歐洲主要國家支持我們的丹麥友人。」

克里斯特森說，美國接管礦產資源豐富的格陵蘭，將「違反國際法，並可能鼓勵其他國家仿效。」

德國也在前往華盛頓參加會議前，重申對丹麥和格陵蘭的支持。

根據德國外交部的聲明，德國外交部長瓦德福(Johann Wadephul)在12日與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)進行會面前，在冰島召開會議討論「遠北的戰略挑戰」。

瓦德福在與冰島外交部長古納斯多蒂爾(Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir)舉行的聯合記者會上指出：「北極安全變得越來越重要」，「這是北約(NATO)共同利益的一部分」。

瓦德福說：「如果美國總統關注俄羅斯和中國在這個地區的船艦或潛艦可能構成的威脅，我們當然可以共同找尋答案。」

瓦德福表示，但格陵蘭的未來必須由格陵蘭人和丹麥決定。

被問到是否可能加強北約對北極的承諾時，瓦德福指出，德國「準備好承擔更多責任」。

德國財政部長克林拜耳(Lars Klingbeil)11日稍早表示，「作為北約盟友，我們將共同加強北極的安全，而不是彼此對抗」。(編輯：鍾錦隆)