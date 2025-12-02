與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰

美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff），與川普女婿庫許納（Jared Kushner），在俄羅斯主權財富基金負責人德米崔耶夫、蒲亭的外交顧問鄂夏柯夫的陪同下，漫步紅場。他們是為了討論烏克蘭和平前來。

俄羅斯總統蒲亭說：「很高興見到你。」

魏科夫跟蒲亭先前已有多次面會，不過美國媒體報導，這是庫許納首度加入跟蒲亭的會談，他今（2025）年早些時候也協助過促成以哈停火協議。這場會談討論可能結束二戰以來歐洲最致命衝突的方案，直到莫斯科午夜還在持續。蒲亭在會談前有訊息要給歐洲。

俄羅斯總統蒲亭表示，「他們站在戰爭一邊，即便試圖對川普（Donald Trump）的提案做些所謂的修改，只為完全阻撓整個和平進程，提出了俄羅斯絕不可接受的要求。我們不會與歐洲開戰，但如果歐洲突然想對我們開戰，並且真的這麼做，我們隨時迎戰。」

美聯社多家國際媒體於11月20日左右報導美國提出28點烏克蘭和平方案，割地、裁軍、永不加入北約，由於是首次被外界得知，引起烏克蘭及歐洲官員的警覺，認為太過偏向俄羅斯。

歐洲國家隨後提出反提案，23日在日內瓦的會談中，美國與烏克蘭表示已制定出更新版的和平框架以結束戰爭。川普曾表示自己能快速解決俄烏衝突，如今也承認是有難度。

美國總統川普說：「我們現在不再在金錢上介入這場戰爭，我們的人現在就在俄羅斯，看能否促成協議，這一點兒也不容易，我告訴各位，真是一團亂。」

就在克里姆林宮的美俄會談進行之際，2日訪問愛爾蘭的烏克蘭總統澤倫斯基持續鞏固歐洲支持，批評蒲亭找藉口不想結束戰爭，烏克蘭指望美國跟國際社會施壓。對於談判進展速度比預期快，美國也表現出積極，而透露出樂觀。

