與美磋商格陵蘭問題 丹麥外長：處境改善但危機未解

（中央社格陵蘭首府努克7日綜合外電報導）美國、丹麥與格陵蘭工作小組正討論華府對北極地區安全的關切，丹麥外交部長拉斯穆森今天指出，關於美國總統川普欲取格陵蘭，丹麥當前處境已有改善，但危機尚未解除。

法新社報導，拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在丹麥自治領土格陵蘭的首府努克（Nuuk）告訴記者：「我們尚未脫離危機，目前也還沒找到解決方案，但相較於前幾週，我們現在的處境已有顯著改善。」

拉斯穆森補充道，目前「檯面上沒有威脅，也沒有針對歐洲的貿易戰」，且各方均同意應以「正規外交方式」處理相關事務。

美國、丹麥及格陵蘭已組成3方工作小組，負責討論華府對北極地區安全的關切，但相關細節尚未公布。

格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）也與拉斯穆森共同出席記者會，她表示樂見各方進行「直接對話」，並提到會談氣氛客氣有禮。

但莫茨費爾特也表示「我們尚未達成目標」，並強調現在就要判斷磋商走向還「言之過早」。（編譯：洪培英）1150208