與美貿易協定已有進展 印度稱需雙方公平才簽署

（中央社記者李晉緯新德里18日專電）印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal）今天表示，印度與美國的雙邊貿易協定（BTA）談判已經取得進展，但他明確表示，只有在內容符合印度利益、對雙方都公平時，政府才會正式簽署。

戈雅表示，談判仍在進行，但只有在內容是雙方都能接受，且是在互惠互利的情況下，才會確定下來。他說：「一旦協議能達到公平、公正、平衡，你們就會聽到好消息。」

戈雅強調，與美國談判持續進行的過程中，印度不會犧牲國內業者，尤其是農民、漁民、小型企業的利益。他說：「貿易協定的談判過程，印度政府必需重視農民、漁民、小型企業的利益。」

但戈雅也提到，針對印度和美國之間的雙邊關係，目前沒有讓人必需感到擔憂的理由，「我們都致力於擴大兩國之間的貿易和商業往來」，並指出印度剛和美國簽署一項有關一年將從美國進口220萬噸液化石油氣的協議，就是用來說明此事的最佳範例。

印度媒體ETV Bharat表示，那項關於液化石油氣的協議，對於目前雙邊貿易協定的談判極為重要，因為自從印度銷往美國商品被徵收共50%的高額關稅後，兩國的關係便持續處於高度緊張狀態。

印度經濟時報（Economic Times）提到，印度和美國自3月以來，就一直針對雙邊貿易協定進行磋商，至今已經完成6輪談判。

今日印度（India Today）報導，印度和美國的官員都表示，談判已有進展，但針對市場進入、關稅結構、農業保護措施、數位貿易規則等敏感的面向，仍待雙方進一步商討。

印度和美國的企業都希望，雙邊貿易協定能為出口商帶來更大的透明度，並減少關稅壁壘帶來的摩擦，進一步促進投資往來。

一名印度高階官員表示，「兩國大部分的談判已經結束」，這意味著雙方可能不需要進行新一輪的談判。（編輯：韋樞）1141118