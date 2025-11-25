政治中心／綜合報導

中國官方媒體新華社報導，習近平在通話中對川普重申"台灣回歸中國是戰後秩序重要一部分"，但川普的發文說"聊俄烏、農產、邀訪"，卻未見台灣的字眼。卓揆強調台灣主權獨立、維持現狀是國際社會共同想看到的。25號川普也致電日相高市早苗，傳達美中關係，並就日美同盟交換意見。

10月底APEC川習會後，美中兩國元首再熱線，中國官媒更宣稱"有談到台灣"。

新華社報導，習近平對川普闡述"台灣回歸中國，是戰後國際秩序重要的一部分"，但川普在TruthSocial說，兩人聊很多，有俄烏、農產品出口、邀約互訪，卻隻字未提台灣。這通電話引起台日關注，川普隔一天立刻致電日相高市早苗。

習近平又重申，台灣回歸中國是戰後秩序的一部分。（圖／資料照）

高市早苗說「總統川普跟我闡述了美中關係，包括他昨晚和中國領導人的通話，(川普剛訪日)我認為這次通話，也重申了美日之間的密切合作。」

高市早苗透露川普對她說"兩人是摯友、隨時都能打給他"，我國總統府指出"樂見美方在區域安全的努力、台美會緊密聯繫"，確保區域的和平與穩定。

卓榮泰說「中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬的國人沒有回歸的選項，維持現狀也是世界，現在大家共同注意的一個發展。」

卓榮泰強調"台灣是世界的台灣"，學者分析，美國在印太區域的基調仍維持不變。

蘇紫雲說「(川普)請高市早苗隨時可以打電話給他，就可以知道華盛頓跟東京的，這個合作並沒有改變，川普跟習近平的電話，並沒有去影響到，日本的這個政策。」

卓揆強調，台灣主權從不屬於中國、回歸也非2300萬國人同胞選項。（圖／民視新聞）

學者對這回"美中日"通話審慎樂觀，但也強調維持自身國防實力，才是盟友是否幫助我國的關鍵因素。

原文出處：與習熱線後川普再致電日相高市 卓揆重申台灣主權獨立

