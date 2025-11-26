與習近平熱線談三件事 川普不忘要求「多買快買」美國貨：中方基本同意

中國國家主席習近平周一（24 日）與美國總統川普進行通話。 圖：取自白宮官方網站

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日與中國國家主席習近平通話，雙方就貿易、台灣、俄烏戰爭及芬太尼問題進行廣泛討論。川普隨後向媒體表示，他已在通話中親自要求中方加快並擴大採購美國商品，並稱習近平「基本上已同意」這項要求。

據《路透社》報導，川普表示：「我告訴他，我希望你們能買得更快一點，也希望你們買得更多，而他大致上同意了。」他還補充說，「我想大家會對習近平主席接下來的行動感到驚喜」。

報導也指出，中國近期已開始恢復進口美國黃豆，並暫停擴大對稀土出口的限制措施，但實際採購速度仍低於美方原先預期。

《半島電視台》則披露，上（10）月美中雙方在貿易戰壓力下達成初步共識，北京同意暫停對關鍵礦物的出口限制一年，美方則同意下調部分對中關稅，同時中方將恢復向美國採購黃豆。

不過針對台灣議題，《半島電視台》引述中國外交部說法指出，習近平在通話中告訴川普，台灣「是中國核心利益的重要組成部分」，並稱台灣回歸中國是二戰後國際秩序的一環；中方轉述，川普回應稱「理解台灣問題對中國的重要性」。但川普本人對外並未主動提及通話中是否討論台灣議題。

雙方也在通話中談及俄烏戰爭，據《半島電視台》引述中方說法，習近平表示支持所有有助於和平的努力，並希望戰爭能從根本上獲得解決。

川普在此次通話後表示，雙方同意未來應「經常保持溝通」，他也接受了習近平之邀，預計明年四月訪問中國，而習近平也將於今年稍晚回訪美國。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今（25 日）受訪時表示，美國對台灣的立場「沒改變」，並引述美中一項協議指出，中國將在未來三年半內購買 8,750 萬公噸的美國大豆，並透露雙方領導人可能在未來一年內會面 4 次。

