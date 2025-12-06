與習近平聊長生不老對話遭洩！普丁認了：百分之百可以

國際中心／楊佩怡報導

中國在今（2025）年9月3日舉行「抗日戰爭暨反法西斯勝利80週年紀念」閱兵，受到全世界高度關注，中國國家主席習近平更與俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩並肩步行；沒想到，現場麥克風就意外補捉到普丁向習近平談及「器官移植」與「長生不老」話題，習近平更大膽表示「本世紀人類可能活到150歲」。對此，普丁在專訪中被問到此話題時，也分享了對長生不老的看法。





習近平（右2）與普丁（左2）再93閱兵的悄悄話全被錄了起來。（圖／美聯社提供）

在今（2025）年93閱兵時，習近平與普丁、金正恩組成的「邪惡軸心三巨頭」久違同框，3人在活動前一同步行至天安門的路途中閒聊，不過沒注意到一旁麥克風還在收音，令對話全流出。習近平先是提到，「過去70歲以上的人很少見，現在他們說70歲的人還是孩子」，普丁則回，「隨著生物技術的發展，人類的器官可不斷移植，您就越活越年輕，甚至會長生不老」，習近平聽了後笑了笑回答：「有人預測呢，本世紀（人類）將來可以活到150歲」。錄音流出後，引起各界關注。

普丁（左1）認為醫療的進步與藥品研發，延長壽命100℅做得到。（圖／美聯社提供）

對此，根據《今日印度》報導，普丁先前在被獨家專訪時，被問到對於在93閱兵與習近平的對話時，他則再次回應並認為透過醫療進步與藥物研發，延長壽命百分之百可以做到的；主持人問他，認不認為永生可以實現，普丁表示：「萬物皆有終點，只有上帝是永恆的。我們可以延長壽命，百分之百可以。我確信我們做得到」。

普丁強調雖然延長壽命100℅可以，但人類生命終將是有限的。（圖／民視新聞資料照）

同時他也舉出公共衛生歷史進步直言，在77年前印度人平均壽命僅31歲，現在大約70歲；他認為這就是醫療保健能做到的成就，「在印度，嬰兒死亡率降低了4倍，這些都是醫療努力的成果」。此外，他也近一步指出人工智慧的進步，運用人工智慧製造藥物，能產生巨大的效果。不過普丁強調，人類生命還是有限的，一切都終將走向終點。

