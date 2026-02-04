與習近平談多項議題「含台灣」！ 川普喊：是很棒的通話

川普與習近平談多項議題。（翻攝新華社官網）

美國總統川普昨（4）日與中國國家主席習近平進行對話，雙方針對各項「重要議題」進行討論，當中也包含了台灣。對此，川普說，這是一場非常好的對話。

川普與普丁、習近平通話！

綜合外媒報導，川普與俄羅斯總統普丁對話後，隨後又與習近平通話，內容包含了貿易、能源、台灣、伊朗和俄羅斯在烏克蘭的戰爭等議題。雙方也承諾，在「動盪」的國際環境下加強雙邊關係。

2人談到台灣？

川普則在社群媒體中發文說，自己與習近平的私交關係非常好，2人也知道保持這種關係的重要性，他也預計在4月時訪問中國。不過，儘管川普稱與習近平關係好，但美、中在科技、貿易和地緣政治問題（如台灣的未來）等利益衝突方面仍在繼續爭執。

中媒《新華社》指出，習近平有在對話中說，只要基於平等和尊重，與美國的分歧就可以友好解決，但他指出，台灣的統一仍然是北京的首要任務。他還強調，台灣是中美關係中最重要的問題，「美國在對台軍售上的問題需要非常謹慎」。

