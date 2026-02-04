與習近平談農產品、能源、台灣 川普：很棒的通話「漫長且詳盡」

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普昨(4)日與中國國家主席習近平通話，雙方廣泛討論貿易、軍事、伊朗、台灣、俄烏戰爭等多項「重要議題」，並達成農產品與能源採購共識，但他並未進一步說明關於台灣議題的具體討論細節。

中國新華社則聲稱，習近平向川普強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題；台灣是中國領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去；美方務必慎重處理對台軍售問題。

川普：中國擴大採購美農產品

廣告 廣告

川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，他與習近平進行一次「很棒的」(excellent)電話會談，這是一次「漫長且詳盡」(a long and thorough call)的通話，涵蓋許多重要議題。在經貿議題方面，川普說，中國考慮購買更多美國的石油與天然氣，並增加本季的大豆採購量至2000萬噸，還承諾在下一季將採購量進一步提高至2500萬噸。

此外，雙方也討論到飛機發動機的交付問題。

川普說，他將在今年4月前往中國訪問，他「非常期待」，並重申他與習近平的關係「好得不得了」(extremely good)，強調雙方都意識到維持這種關係的重要性，相信在他總統任期的未來3年內，與習近平及中國之間將會達成許多正面成果。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新聞360》張又俠勢力沒死？學者揭習近平「這綽號」預言結局！

南韓慘了！赴美交涉空手而歸 韓貿易代表：美擬正式宣布上調關稅

剛結束與普廷視訊 央視：習近平與川普通話

自由說新聞》電爆首相片！英在野黨魁「高級酸親中」這幕台網友狂讚

