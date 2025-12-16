與習近平談過黎智英 川普：請求考慮釋放他

壹傳媒創辦人黎智英，遭香港法院裁定，包括勾結外國勢力、煽動罪，三大罪名全部成立，引發國際輿論譁然。美國川普最新回應，已經跟大陸國家主席習近平談過這件事，希望他考慮釋放黎智英，另外英國、德國等多國政府也發表聲明，呼籲釋放黎智英，不過大陸當局的態度相當強硬。

黎智英的女兒黎采指出，患有心血管疾病的黎智英，體重驟減，健康狀況急轉直下。（圖／美聯社）

壹傳媒集團創辦人黎智英，被香港法院裁定違反《國安法》，3 項罪名全部成立。美國國務院最新聲明，呼籲中國應基於人道理由，盡快釋放黎智英。

美國總統川普表示：「我感到非常難過，我向習近平主席談過此事，並請求考慮釋放他。」

78 歲的黎智英，有英國國籍，卻仍遭香港《國安法》定罪，單獨囚禁超過 5 年。黎智英的兒子黎崇恩痛批，現在的香港，正被一個充滿惡意和仇恨的政府統治，他也呼籲英國政府要有所行動。

黎智英兒子黎崇恩表示：「現在是時候將言辭付諸行動了，要將我父親的獲釋，作為加強與中國關係的先決條件。」

黎智英的女兒黎采指出，最後一次跟父親對話，是在今年的 6 月。她描述，患有心血管疾病的黎智英，體重驟減，指甲開始變色脫落，牙齒腐爛，健康狀況急轉直下。

黎智英女兒黎采說：「最近一兩年，情況急轉直下，體重驟減，身體也虛弱了很多。要知道，他入獄前可是非常強壯的。」

美國三大報也發表最新社論。《紐約時報》認為，黎智英被判有罪，衝擊香港的公民自由，並考驗西方民主國家是否堅持寶貴價值。《華爾街日報》呼籲，英國首相施凱爾訪問北京前，必須要求習近平釋放黎智英。《華盛頓郵報》也直言，國安法已徹底剝奪香港的新聞自由和司法獨立。

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，中方對個別國家公然詆毀、抹黑香港司法，表示強烈不滿和堅決反對。

英國、德國、美國紛紛聲援黎智英，大陸政府態度強硬，後續政治效應，有待觀察。

